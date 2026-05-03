SpVgg SV Weiden: Kautz gehört nicht mehr dem Kader an

Die Wege von Alexander Kautz und der SpVgg SV Weiden haben sich vorzeitig getrennt. – Foto: Dagmar Nachtigall

Alexander Kautz war im vergangenen Sommer 2025 vom Landesligisten 1. FC Bad Kötzting ans Weidener Wasserwerk gewechselt. Der gelernte Innenverteidiger akklimatisierte sich nach seinem Wechsel extrem schnell und etablierte sich umgehend als verlässliche Kraft in der Hintermannschaft des Bayernligisten. In zehn Bayernliga-Einsätzen stand er insgesamt 627 Minuten auf dem Platz und konnte dabei auch einen eigenen Treffer beisteuern. Sein sportlicher Höhenflug wurde jedoch jäh gestoppt. Beim Heimderby gegen die DJK Gebenbach im vergangenen Oktober zog sich Kautz eine schwere Knöchelverletzung zu. Es war ein bitterer Rückschlag für den ehrgeizigen Defensivspezialisten, der sich zu diesem Zeitpunkt in einer hervorragenden Form befand.



Trotz der abrupt erfolgten Trennung blicken die Verantwortlichen der SpVgg SV Weiden mit sehr viel Wertschätzung auf die gemeinsame Zeit zurück. Der Verein betont ausdrücklich den einwandfreien Charakter des 22-Jährigen. Kautz habe sich in seiner kurzen Zeit im Verein stets absolut vorbildlich und hochprofessionell verhalten. Auf dem Rasen gab der Defensivakteur in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel bedingungslos Vollgas für die Schwarz-Blauen.





Die Auflösung erfolge daher in absolutem Frieden und bestem beiderseitigen Einvernehmen, heißt es in der Pressemeldung. Die gesamte Vereinsfamilie der SpVgg SV Weiden bedauert das vorzeitige Ende der Zusammenarbeit sehr, respektiert jedoch die persönlichen Beweggründe des Spielers. Der Klub bedankt sich herzlich für seinen nimmermüden Einsatz und wünscht Alexander Kautz für seinen weiteren privaten, beruflichen und sportlichen Lebensweg von Herzen alles erdenklich Gute.