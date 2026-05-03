Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SpVgg SV Weiden: Kautz gehört nicht mehr dem Kader an
Der Innenverteidiger hat beim Bayernligisten um eine vorzeitige Vertragsauflösung gebeten
Bayernligist SpVgg SV Weiden und sein Innenverteidiger Alexander Kautz (22) gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein am Sonntagabend in einer von Sportdirektor Rüdiger Hügel verschickten Pressemeldung bekannt gab, wurde der ursprünglich bis zum Sommer 2027 datierte Vertrag auf ausdrücklichen Wunsch des Spielers zum 30. April 2026 vorzeitig aufgelöst. Über die genauen Beweggründe vereinbarten beide Parteien einvernehmlich striktes Stillschweigen.
Alexander Kautz war im vergangenen Sommer 2025 vom Landesligisten 1. FC Bad Kötzting ans Weidener Wasserwerk gewechselt. Der gelernte Innenverteidiger akklimatisierte sich nach seinem Wechsel extrem schnell und etablierte sich umgehend als verlässliche Kraft in der Hintermannschaft des Bayernligisten. In zehn Bayernliga-Einsätzen stand er insgesamt 627 Minuten auf dem Platz und konnte dabei auch einen eigenen Treffer beisteuern. Sein sportlicher Höhenflug wurde jedoch jäh gestoppt. Beim Heimderby gegen die DJK Gebenbach im vergangenen Oktober zog sich Kautz eine schwere Knöchelverletzung zu. Es war ein bitterer Rückschlag für den ehrgeizigen Defensivspezialisten, der sich zu diesem Zeitpunkt in einer hervorragenden Form befand.
Trotz der abrupt erfolgten Trennung blicken die Verantwortlichen der SpVgg SV Weiden mit sehr viel Wertschätzung auf die gemeinsame Zeit zurück. Der Verein betont ausdrücklich den einwandfreien Charakter des 22-Jährigen. Kautz habe sich in seiner kurzen Zeit im Verein stets absolut vorbildlich und hochprofessionell verhalten. Auf dem Rasen gab der Defensivakteur in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel bedingungslos Vollgas für die Schwarz-Blauen.
Die Auflösung erfolge daher in absolutem Frieden und bestem beiderseitigen Einvernehmen, heißt es in der Pressemeldung. Die gesamte Vereinsfamilie der SpVgg SV Weiden bedauert das vorzeitige Ende der Zusammenarbeit sehr, respektiert jedoch die persönlichen Beweggründe des Spielers. Der Klub bedankt sich herzlich für seinen nimmermüden Einsatz und wünscht Alexander Kautz für seinen weiteren privaten, beruflichen und sportlichen Lebensweg von Herzen alles erdenklich Gute.