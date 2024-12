Bad Abbach: Schuderer & alle Spieler bleiben, Legler kehrt zurück

Max Legler kehrt nach einem Jahr zum TSV Bad Abbach zurück. – Foto: Stefan Ritzinger

Ganz gleich ob es am Saisonende mit der ersehnten Rückkehr in die Landesliga klappt oder nicht: In Bad Abbach sind die personellen Weichen für die Spielzeit 2025/26 gestellt. Die sportliche Leitung des TSV führte in den letzten Wochen intensive Gespräche mit dem Spieler- und Trainerteam. Und das war von Erfolg gekrönt. Mit bemerkenswerten News geht der Bezirksliga-Leader kurz vor dem Jahreswechsel an die Öffentlichkeit.

So haben ausnahmslos alle Spieler bereits für die neue Saison zugesagt. Sie möchten die bisher so starken Saisonleistungen in den verbleibenden zehn Spielen weiter bestätigen und auch danach den eingeschlagenen Weg mit dem Verein weitergehen. „Die Entwicklung unserer jungen Mannschaft ist noch nicht abgeschlossen und soll konsequent weitergeführt werden“, teilen die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Marcus Preußner in einer entsprechenden Presserklärung mit.



Eng mit den Entwicklungsfortschritten der jungen TSV-Mannschaft ist der Name Sepp Schuderer verknüpft. Der 67-jährige Trainer steht in der dritten Saison an der Abbacher Kommandobrücke – und wird das noch länger tun: „Wir sind besonders glücklich, dass unser Chefcoach Sepp Schuderer auch eine vierte Saison an der Seitenlinie stehen wird. Seine hohe Kompetenz auf der Trainerposition ist ein Glücksfall für unseren Verein, da er unsere Talente Schritt für Schritt weiterentwickelt.“







Sepp Schuderer geht in seine vierte Saison als Abbach-Trainer. – Foto: Felix Schmautz