Auf einem guten Weg ist die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach (rechts Jens Speckhardt, im Duell mit Habibi Sardar von der SG Bad König/Zell) in der B-Liga Odenwald. Archivfoto: Herbert Krämer

B-Liga: Störger und Kundou sind neu bei der SG Spielgemeinschaft Hainstadt/Rai-Breitenbach will in der Rückrunde schnell die Weichen stellen Verlinkte Inhalte Kreisliga B Odenwald SG KSG Rai-B.

Hainstadt/Rai-Breitenbach. Auch in der Kreisliga B gibt es nichts geschenkt. Das musste die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach in den ersten 17 Spielen in dieser Spielzeit erkennen. Die Spielgemeinschaft wollte eine ruhige Runde spielen und auf Distanz zu den Abstiegsplätzen bleiben, was ihr im Großen und Ganzen bisher auch gelang. Aber noch ist das Abstiegsgespenst an der Lindenstraße auch nicht vollständig vertrieben.

Die Spielgemeinschaft rangiert derzeit auf Platz zehn. Der Abstand zur Abstiegszone ist mit sechs Zählern geringer als der in die Spitzengruppe, was auch daran liegt, dass die Mannschaft in 17 Spielen lediglich 26 Tore erzielt hat. Überzeugend trat die SG allerdings in den drei Spielen vor der Winterpause auf, als das Ensemble zu Hause den SV Lützel-Wiebelsbach II (3:2) und den TSV Bullau (2:0) schlug sowie bei schwierigsten Platzverhältnissen ein torloses Unentschieden bei der Spielvereinigung Kinzigtal erkämpfte und damit das eigene Punktekonto noch einmal kräftig aufstockte.

Eine kleine Erfolgsserie vor Weihnachten Hätte es diese kleine Serie nicht gegeben, würde die SG mitten im Abstiegskampf stecken. Für Martin Büchner war in dieser Phase der Aufwärtstrend aber klar zu erkennen. „Uns fehlt einfach die Konstanz. Zum einen fielen immer wieder erkrankte Spieler aus, zum anderen wurden auf dem Platz, gerade im Spielaufbau, häufig die falschen Entscheidungen getroffen. Oder der letzte Pass kam einfach nicht an. All das blockierte immer wieder die Zielstrebigkeit und den Torabschluss. Wir benötigen einfach mehr Zug zum Tor“, fordert der Sportliche Leiter.