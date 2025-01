Immer weiter nach vorne: Beim SV Affolterbach läuft es aktuell rund. – Foto: Aylin Ergin (Archiv)

B-Liga: In Affolterbach läuft es rund SVA grüßt in der Kreisliga B von der Tabellenspitze +++ Trainerteam hat bereits verlängert

Affolterbach (ki). Tabellenplatz drei vor drei Jahren, ebenfalls Platz drei in der darauffolgenden Saison 2022/23 sowie Rang vier im vergangenen Jahr. So lautete die Bilanz des SV Affolterbach in den vergangenen Spielzeiten in der B-Liga. Vor der laufenden Saison 2024/25 zeigten sich die Vereinsverantwortlichen zurückhaltend, konkrete Zielsetzungen wollten sie zumindest nach außen hin nicht formulieren. Umso erfreuter dürften sie mit der Zwischenbilanz nach 15 Spieltagen sein.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Anspruch und Wirklichkeit: Der Start in die Saison verlief für den SV Affolterbach holprig. „In den ersten Wochen fehlte uns noch der Flow. Wirklich schlecht waren unsere Spiele zwar nicht, richtig gut aber auch nicht“, erinnert sich Trainer Sebastian Theobald, der sich am zweiten Spieltag über einen 5:0-Auswärtssieg beim starken Aufsteiger VfB Lampertheim freuen durfte, diesen Erfolg aber richtig einzuschätzen vermochte: „Da hatten wir eine Menge Glück. Das Spiel hätte auch anders verlaufen können.“

Was war gut? „Die Mannschaft funktioniert“, freut sich Theobald, der zusammen mit seinem Co-Trainer Marcel Eckert vor Saisonstart in Sachen Neuzugänge Wert auf sportliche, vor allem aber auch charakterliche Qualitäten gelegt hat: „Der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft hat sich nochmals verbessert. Persönliche Befindlichkeiten spielen keine Rolle, jeder stellt sich in den Dienst der Mannschaft.“ Auch die Statistiken sprechen eine deutliche Sprache: Mit 61 Treffern ist der SVA das torhungrigste Team der B-Liga. Zwölf Gegentore bedeuten zusammen mit der SG Hammelbach/Scharbach die beste Defensive. „Unser Gegenpressing hat schon ganz gut funktioniert. Zudem waren wir auch in der Lage, unsere Grundformation während einiger Spiele anzupassen und umzustellen“, lobt Sebastian Theobald. Keine Zu- oder Abgänge geplant