B-Liga: Erbacher Duell

Odenwaldkreis . Auf ein Neues: Nach dem verpassten Aufstieg in die Kreisliga A will der TSV Günterfürst II die letzte Spielzeit abhaken und nach vorne schauen. Am Sonntag (13 Uhr) gastiert der TSV Bullau in Günterfürst. Ein weiteres Erbacher Stadtderby also, auf das die Erbacher Fußballfreunde schon mit Spannung warten.

Letztlich hatte es die Günterfürster B-Liga-Mannschaft selbst in der Hand, sich den Traum vom Aufstieg zu erfüllen. Die extrem bittere 2:3-Heimniederlage gegen die SG Bad König/Zell II kostete nicht nur die Teilnahme an der Relegationsrunde, sondern auch die Meisterschaft. „Dieses Spiel dürfen wir nach 2:0-Führung nie verlieren“, schmerzt es Oliver Naas noch immer.

Viel Bewegung also bei der Kreisoberliga-Reserve, die mit einem Sieg, drei Unentschieden sowie einer Niederlage (0:3 gegen Hummetroth II) in diese Saison gestartet war. Am Sonntag kommt es nun also zum Erbacher Stadtderby gegen Aufsteiger TSV Bullau: „Ich freue mich für Bullau, dass sie den so herbei gewünschten Aufstieg realisieren konnten. Viele Spieler kenne ich ja noch aus unserer Jugend oder aus den Tagen, als ich noch selbst gespielt habe“, sagt der Günterfürster Abteilungsleiter, der ein kampfbetontes Spiel erwartet. „Beide wollen die Punkte. Deswegen wird es kein einfaches Spiel, in das wir alles investieren müssen, um als Sieger vom Platz zu gehen.“

Weiter spielen: SV Hummetroth II – SSV Brensbach II (Samstag, 13 Uhr), SG Nieder-Kainsbach II – SV Beerfelden, VfL Michelstadt II – SV Lützel-Wiebelsbach II (beide Sonntag, 13 Uhr), FSV Erbach – Spvgg. Kinzigtal und GSV Breitenbrunn – SG Sandbach II (beide Sonntag, 15 Uhr).