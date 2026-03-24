 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

B-Liga: Blau-Gelb erlebt traumhaftes Spiel gegen Kohlheck

Tolle Leistung und viele Zuschauer beim 5:0-Heimerfolg +++ Trainer Steve Stephan verlängert "lebenslang"

von Alexander Knittel · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser
Der SV Blau-Gelb besiegte den SC Kohlheck mit 5:0.
Der SV Blau-Gelb besiegte den SC Kohlheck mit 5:0. – Foto: Frank Abendschein

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Wiesbaden. Beinahe parallel zum DJK Schwarz-Weiß erlebte B-Ligist SV Blau-Gelb an der Rheinhöhe ebenfalls einen traumhaften Sonntag und feierte gegen den SC Kohlheck ein 5:0. „Es hat richtig Bock gemacht. Der Sportplatz war voll, Kohlheck hat auch einige Zuschauer mitgebracht. Wir pflegen ein sehr freundschaftliches Verhältnis“, schwärmte Blau-Gelbs Patrick Hüthwohl, der einen auch in der Höhe verdienten Heimsieg seiner Jungs sah: „Wir haben es von Anfang an überzeugend gemacht. Bei solchen Spielen ärgert man sich immer über unsere Ausrutscher, weil man sieht, welches Potenzial eigentlich in uns steckt. Hätten wir diese Ausschläge nach unten nicht gehabt, würden wir oben mitmischen.“

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Besonders freute sich Coach Steve Stephan über die drei Punkte, der bei Blau-Gelb „lebenslang“ verlängert hat. „Er macht weiter, fühlt sich pudelwohl und hat gesagt, dass der Verein auf ihn zukommen muss, wenn es irgendwas nicht mehr passt. Als Ur-Kohlhecker war für ihn der erste Heimsieg gegen den SC ganz besonders“, so Hüthwohl.

Die SKG 23 II gab die Partie laut Liveticker im Laufe der zweiten Halbzeit gegen Schierstein II auf.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

So., 22.03.2026, 12:30 Uhr
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
5
3
Abpfiff

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Westend Wiesbaden
VfB Westend WiesbadenVfB Westend
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
1
6
Abpfiff

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
5
0

So., 22.03.2026, 11:00 Uhr
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden II
Abgebrochen

So., 22.03.2026, 11:00 Uhr
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden II
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
7
2
Abpfiff

So., 22.03.2026, 12:30 Uhr
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46 II
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim II
2
5
Abpfiff

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
0
6
Abpfiff