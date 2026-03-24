B-Liga: Blau-Gelb erlebt traumhaftes Spiel gegen Kohlheck Tolle Leistung und viele Zuschauer beim 5:0-Heimerfolg +++ Trainer Steve Stephan verlängert "lebenslang" von Alexander Knittel · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

Der SV Blau-Gelb besiegte den SC Kohlheck mit 5:0. – Foto: Frank Abendschein

Wiesbaden. Beinahe parallel zum DJK Schwarz-Weiß erlebte B-Ligist SV Blau-Gelb an der Rheinhöhe ebenfalls einen traumhaften Sonntag und feierte gegen den SC Kohlheck ein 5:0. „Es hat richtig Bock gemacht. Der Sportplatz war voll, Kohlheck hat auch einige Zuschauer mitgebracht. Wir pflegen ein sehr freundschaftliches Verhältnis“, schwärmte Blau-Gelbs Patrick Hüthwohl, der einen auch in der Höhe verdienten Heimsieg seiner Jungs sah: „Wir haben es von Anfang an überzeugend gemacht. Bei solchen Spielen ärgert man sich immer über unsere Ausrutscher, weil man sieht, welches Potenzial eigentlich in uns steckt. Hätten wir diese Ausschläge nach unten nicht gehabt, würden wir oben mitmischen.“

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Besonders freute sich Coach Steve Stephan über die drei Punkte, der bei Blau-Gelb „lebenslang“ verlängert hat. „Er macht weiter, fühlt sich pudelwohl und hat gesagt, dass der Verein auf ihn zukommen muss, wenn es irgendwas nicht mehr passt. Als Ur-Kohlhecker war für ihn der erste Heimsieg gegen den SC ganz besonders“, so Hüthwohl.