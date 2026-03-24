A-Liga: Bitterer Ausgleich für den SC Meso-Nassau, Albania überrascht

Das Team von A-Ligist Schwarz-Weiß (hier im Archivbild) bejubelt gegen den SC Meso-Nassau den späten 1:1-Ausgleich. – Foto: rscp photo (Archiv)

Wiesbaden. Ein Wechselbad der Gefühle erlebte A-Ligist SC Meso-Nassau beim Gastspiel an der Rheinhöhe bei der DJK Schwarz-Weiß Wiesbaden. Nach dem Tor von Topstürmer Aleksandre Karapetian in Minute 87 sah man sich bereits als Sieger den Spieltag an der Tabellenspitze verbringen. Doch Daniel Kleber zerstörte nach einer Balleroberung im Mittelfeld und einem folgenden schnellen Konter die Hoffnungen des Aufstiegsaspiranten mit seinem umjubelten Ausgleichstreffer in der 90. Minute.

„Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Nach dem späten Rückschlag nochmal zurückzukommen, ist nicht selbstverständlich. Ich bin sehr stolz auf die Jungs“, freute sich Schwarz-Weiß-Spielertrainer Florian Schuchardt, der sich nach seiner Verletzung weiterhin nur im Notfall mit in den Kader nimmt. „Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Meso hat hauptsächlich mit langen Bällen versucht gefährlich zu werden. Wir haben das super wegverteidigt. Auch nach dem Ausgleich haben wir uns in den sieben Minuten Nachspielzeit in alles reingeschmissen und uns den Punkt erkämpft. Leider mussten wir dreimal verletzungsbedingt wechseln, was die Freude etwas dämpft. Wir hoffen, es ist keine schlimmere Verletzung dabei“, so Schuchardt weiter.

Markus Bozan sagt bei Meso-Nassau für 2026/27 zu

Meso-Nassau-Spielertrainer Markus Bozan konnte mit dem Punkt unter´m Strich auch leben: „Ich habe vor dem Spiel vor Schwarz-Weiß gewarnt. Ich weiß, wie schwer es ist, sie hier zuhause zu bespielen. Wir haben es in der ersten Halbzeit verpasst in Führung zu gehen und Schwarz-Weiß so zu zwingen, früher aufzumachen. Sie haben das alles insbesondere in der Luft sehr gut wegverteidigt und es hinten richtig eng gemacht. Wir können mit dem Punkt aber leben. Hier werden definitiv noch andere Teams stolpern. An unseren Ambitionen ändert das nichts“, lobte Bozan Schwarz-Weiß und unterstrich zeitgleich das Ziel Kreisoberliga. Der Spielertrainer hat derweil ligaunabhängig für die kommende Runde zugesagt und kann dabei weiter auf seinen Kern zählen: „Wir sind weiter in den Gesprächen und ich habe noch von niemandem gehört, dass er gehen will. Wir haben gemeinsam die Kreisoberliga fest im Blick und wollen uns dort nächste Saison etablieren.“

Der FC Albania ließ im Keller aufhorchen und schlug die Spielvereinigung Sonnenberg II mit 5:0. So springt der Türkische SV II nach dem 3:3 beim FC Bierstadt II vorerst an die Spitze.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:





