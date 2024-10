B-Liga: Auf zum Verfolgerduell

Odenwaldkreis . Die SG Bad König/Zell II ist aktuell die Überraschungsmannschaft in der Kreisliga B. Die Kurstädter rangieren auf dem zweiten Tabellenplatz, einen Zähler hinter Spitzenreiter SV Hummetroth II. Am Sonntag (13 Uhr) erwartet die Kreisoberliga-Reserve die SSV Brensbach II zum Verfolgerduell.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Jahrelang kämpfte Bad Königs Reserve gegen den Abstieg. Aber jetzt letzt liefert die Mannschaft von Spielertrainer Florian Kislinskyi eine starke Vorstellung nach der anderen. In den ersten zwölf Spielen musste die SG II lediglich acht Gegentreffer quittieren. In den letzten sieben Spielen kassierte die Kislinskyi-Elf gar nur ein einziges Gegentor – was in der B-Liga durchaus Seltenheitswert hat. Kislinskyi selbst hat es mit der Statistik aber nicht so: „Erbach ist erster Verfolger. Ich sehe uns trotz des 3:0-Erfolgs gegen die FSV eher auf Rang drei, weil wir auch zwei Spiele mehr auf dem Konto haben.“