B-Klasse kompakt: Mammendorf setzt sich von der Abstiegszone ab

Sätze nach oben in der Tabelle der B-Klasse 1 im Zugspitz-Kreis haben sowohl der SV Mammendorf als auch der SV Germering II gemacht.

Landkreis – Durch seinen knappen Sieg in Günzlhofen hat der SV Germering II mit dem an diesem Wochenende spielfreien SV Puch gleichgezogen. Für den SV Mammendorf war dessen Dreier insofern wichtig, als er sich damit zumindest ein wenig von den hinteren Plätzen absetzten konnte.

SV Mammendorf – SV RW Überacker II 3:1 (2:0) – Relativ sicher hat der SV Mammendorf die zweite Mannschaft von Rot-Weiß Überacker auf Distanz gehalten. Die Gastgeber profitierten dabei erheblich von einem Frühstart. Den hatte Siegfried Hermann bereits nach fünf Minuten markiert. Vier Minuten vor dem Seitenwechsel sorgte Aaron Bathe dafür, dass der SVM den Pausentee beruhigter genießen konnte. Überackers eingewechselter Yannick Spiller machte die Sache mit dem Anschlusstreffer aber dann nach einer knappen Stunde doch wieder spannend. Allerdings konnten sich die Gäste nur etwa zehn Minuten lang reelle Hoffnungen auf einen Punkt machen. In der 68. Minute überwand nämlich Mammendorfs Mykola Kondratenko Überackers Keeper Marco Ruprecht zum alles entscheidenden 3:1.

VSST Günzlhofen – SV Germering II 0:1 (0:0) – Arg unterhaltsam war die Begegnung nicht. Sie hatte sich vom Niveau her dem wolkenverhangenen Himmel angepasst. Zumindest die Gäste aus der Großen Kreisstadt waren aber einen Tick aktiver, was sich in der Anzahl der Tormöglichkeiten niederschlug. Nutzen daraus ziehen konnte aber auch die Zweitvertretung des Kreisklassisten lange Zeit nicht. Erst gegen Ende der Nachspielzeit, die durch eine verletzungsbedingte Pause notwendig geworden war, fanden Germerings Kicker die eine spielentscheidende Lücke. (Hans Kürzl)