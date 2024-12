B-Juniorinnen wollen weiter vorangehen

Die B-Juniorinnen wollen ihren furiosen weg in der Regionalliga Südwest auch in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause weiter gehen und auch das vorletzte Heimspiel des Jahres am Sonntag (13 Uhr, Kunstrasenplatz Andreas-Kremp-Str., Eschringen) erfolgreich gestalten.-

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken wollen ihrem Trainer nach zweiwöchiger krankheitsbedingter Abwesenheit am Sonntag eine schöne und angenehme Rückkehr gestalten. Dazu gehört auch, das vorletzte Heimspiel gegen den FC Bitburg erfolgreich zu bestreiten. In der Tabelle trennen den souveränen Spitzenreiter, der acht Punkte Vorsprung hat, und die auf Rang 11 stehenden Gäste Welten. Auch die letzte Begegnung des blau-schwarzen Nachwuchses gestaltete sich ziemlich einseitig, das FCS-Team siegte beim SV Wienau 6:0 (4:0). Dabei gab es mit Ines Peiffer nur eine Torschützin. Co-Trainerin Sarah Müller, die Grimm in seiner Abwesenheit vertrat, sagte am Donnerstag: "Am vergangenen Sonntag hat uns mit Hannah Dietrich eine etatmäßige Mittelstürmerin gefehlt, aber Ines hat das an ihrer Stelle super gemacht. Jetzt kehrt Hannah wieder zurück, so dass wir eigentlich komplett wären und Ines kommt wieder mehr von außen. Man darf gespannt sein, wie beide nun harmonieren. Wir wollen weiter ohne Punktverlust bleiben und sind zuversichtlich, dass uns das am Sonntag gelingt und wir Tobias somit eine schöne Rückkehr bereiten", Ein Sieg würde garantieren, dass das FCS-Team die Vorrunde als Erster beendet, die Malstatterinnen haben sogar noch ein Spiel mehr auszutragen wie der acht Zähler zurück liegende Tabellenzweite SV Elversberg.