AZ überträgt Rhein-Nahe-Liga-Turnier in Waldalgesheim live

Die AZ überträgt das komplette Rhein-Nahe-Liga-Turnier im LIvestream. – Foto: Edgar Daudistel - Archiv

Waldalgesheim. Jahr für Jahr tummeln sich die bekanntesten Amateurfußballer und Ex-Profis auf dem Waldgalgesheimer Rasenplatz. Auch in diesem Sommer kommt die Crème de la Crème des rheinhessischen Fußballs in die 4000-Seelen-Gemeinde zum Rhein-Nahe-Liga-Turnier, dem renommierten Vorbereitungs-Cup im Amateurfußball. Die Allgemeine Zeitung überträgt exklusiv für Abonnenten jedes Spiel vom 12. bis 21. Juli live und in voller Länge - und zeigt jedes Spiel im Re-Live. Im Schwerpunkt „Fußball live“ finden Sie die jeweiligen Streaming-Artikel für jeden einzelnen Spieltag.

Den Turnier-Startschuss geben die A-Junioren vom Bundesligisten Mainz 05 am Freitagabend um 18 Uhr gegen den Landesligisten VfR Kirn. Im Anschluss (ab ca. 20 Uhr) streamen wir das Duell zwischen Alemannia Waldalgesheim und der SG Meisenheim.