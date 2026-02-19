Ayyildiz Remscheid lädt zum Topspiel, Langenfeld mit strammen Programm

Ayyildiz Remscheid hat ein Topspiel gegen Bergisch Born vor der Brust. – Foto: wilhelm gundlach

Gleich vier Plätze könnte der SC Ayyildiz Remscheid auf einen Schlag gutmachen. Dafür bräuchte es einen Sieg am Donnerstagabend (19. Februar) gegen den SV Solingen II. Viel Zeit zum Durchschnaufen verbleibt danach nicht. Es geht am Sonntag (22. Februar) direkt weiter ins Derby gegen den HSV Langenfeld II. Behauptet sich die Elf von Fabian Kryzkala in beiden Spielen, grüßt der VfB von ganz oben.

Auch in Gruppe 2 ist das letzte Wort um die Meisterschaft noch lange nicht gesprochen. Dabei kommt es zu einem echten Kracher. Der Tabellenführer SSV Bergisch Born II gastiert beim Drittplatzierten SC Ayyildiz Remscheid. Nutznießer könnte als Genclerbirligi Opladen sein, das gegen TS Struck die alleinige Tabellenführung übernehmen könnte. Auch der SC Radevormwald mischt weiter oben mit, muss bei der Begegnung mit der TG Hilgen zugleich aufpassen, den Anschluss nicht zu verlieren.