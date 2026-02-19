Ayyildiz Remscheid lädt zum Topspiel, Langenfeld mit strammen Programm

Gleich vier Plätze könnte der SC Ayyildiz Remscheid auf einen Schlag gutmachen. Dafür bräuchte es einen Sieg am Donnerstagabend (19. Februar) gegen den SV Solingen II. Viel Zeit zum Durchschnaufen verbleibt danach nicht. Es geht am Sonntag (22. Februar) direkt weiter ins Derby gegen den HSV Langenfeld II. Behauptet sich die Elf von Fabian Kryzkala in beiden Spielen, grüßt der VfB von ganz oben.
Auch in Gruppe 2 ist das letzte Wort um die Meisterschaft noch lange nicht gesprochen. Dabei kommt es zu einem echten Kracher. Der Tabellenführer SSV Bergisch Born II gastiert beim Drittplatzierten SC Ayyildiz Remscheid. Nutznießer könnte als Genclerbirligi Opladen sein, das gegen TS Struck die alleinige Tabellenführung übernehmen könnte. Auch der SC Radevormwald mischt weiter oben mit, muss bei der Begegnung mit der TG Hilgen zugleich aufpassen, den Anschluss nicht zu verlieren.
21. Spieltag
01.03.26 1. FC Monheim II - SC Ayyildiz Remscheid II
01.03.26 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - 1. FC Sport-Ring Solingen
01.03.26 SC Germania Reusrath II - SSV Bergisch Born III
01.03.26 Sportfreunde Baumberg II - VfB 06 Langenfeld
01.03.26 VfB Marathon Remscheid - Dersimspor Solingen
01.03.26 TSV Solingen II - Inter Monheim
21. Spieltag
01.03.26 SSV Bergisch Born II - TuS Quettingen
01.03.26 SSV Dhünn - TG Hilgen
01.03.26 Hastener TV - TuRa Remscheid-Süd
01.03.26 Türkiyemspor Remscheid - SC Leichlingen
01.03.26 SSV Lützenkirchen - SV 09/35 Wermelskirchen II
01.03.26 SC 08 Radevormwald - TS Struck
01.03.26 GSV Langenfeld II - Dabringhauser TV
01.03.26 BV Bergisch Neukirchen - SC Ayyildiz Remscheid
