Auswärtsniederlage für die Widnauerinnen

Am vergangenen Samstag begegneten die Widnauerinnen eine herausfordernde Mannschaft. Das Spiel war von Beginn an intensiv und zeigte das hohe Niveau der Luzernerinnen. Die Widnauerinnen starteten motiviert in die Partie und setzten den Gegner gleich zu Beginn unter Druck. Doch trotz mehrerer vielversprechender Chancen konnte die Offensive der FC Widnau Damen kein Kapital daraus schlagen. Der FC Luzern agierte hingegen effektiv und nutzte einer ihrer ersten Möglichkeiten zur Führung. Durch einen schnellen Spielzug und einem Treffer stand es in der 17. Minute 1:0 für die Heimmannschaft. Die Damen des FC Widnau, versuchten den Druck zu erhöhen und mehr Spielanteile zu gewinnen. Sie kombinierten gefällig im Mittelfeld, doch der letzte Pass wollte nicht gelingen. In der 21. Minute fiel dann das 2:0 für den FC Luzern.

In der zweiten Halbzeit gaben die Widnauerinnen, trotz der Rückschläge nie auf und zeigten großen Kampfgeist. Das Spiel verlief bis zu der 80. Minute sehr ruhig bis dann die Gegnerinnen durch einen starken Konter zum 3:0 trafen. Die Heimmannschaft hatte dennoch nicht genug und trafen nur 7 Minuten später zum 4:0 Endstand. Trotz der Niederlage können die Damen des FC Widnau stolz auf ihre Leistung sein.