Auswärts wieder in der Erfolgsspur Nachdem der SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen sich im letzten Auswärtsspiel beim VfB Artern mit einem leistungsgerechten 3:3 begnügen musste, holte man am Sonntagnachmittag wieder die maximale Punkteausbeute.

Und die Partie begann ganz nach dem Geschmack der Gäste, die an diesem Spieltag auf den rotgesperrten Schmidt und den verletzten Both verzichten mussten...

Die erste große Chance ergab sich bereits nach wenigen Minuten und so verpasste Leon Teske das Tor mit seinem ersten Abschluss des Tages nur knapp (4.). Im zweiten Anlauf sollte der Offensivspieler dann mehr Glück haben. Ein Pass von Christian Bickel schaltete die halbe Hintermannschaft des Gastgebers aus. In Überzahl rannten die Gäste auf das Tor von Keeper T.Reichmann zu: Teske blieb cool und schob zur frühen Führung ein (12.). Es dauerte nur drei Minuten bis der nächste Treffer fallen sollte: nach einer Ecke von Carsten Kammlott stand Tino Auerbach genau richtig. Sein Kopfball hätte kurz zuvor schon für einen Treffer sorgen können, doch dieses Mal landete der Ball hinter Reichmann. Mit dem 2:0 im Rücken ließen die Gäste in den folgenden Minuten nach. Ohne die Spielkontrolle zu verlieren wirkte es, als würde die Ludwig-Elf mit der 2:0 Führung eher verwalten. Torchancen kreierte man so nur bis in den Sechzehner und spielte diese oft zu schlecht aus. Kevin Grolle verpasste es so sich in aussichtsreicher Position zu belohnen. Nach einem eigenen Freistoß verpasste man kurz vor der Halbzeit den Umschaltmoment und ließ sich fast schülerhaft auskontern. P. Schenke ließ sich nicht zwei Mal bitten und verkürzte den Abstand auf 1:2.

Spätestens das sollte der Weckruf für den Tabellenzweiten gewesen sein. Aus der Kabine kam man erneut mit zwei schnellen Toren, die die Partie endgültig entscheiden sollten. M. Schuchardt versuchte gegen drei Frankenhäuser Spieler ins Dribbling zu gehen, zog in dieser Szene aber den Kürzeren. Carsten Kammlott nahm sich den Ball des Verteidigers, behielt die Ruhe und schob an Schuchardt sowie Reichmann vorbei zum 3:1(55.). Sieben Minuten später war der Angreifer erneut zur Stelle. Nach einem vorangegangenen Zuspiel von Teske und Griebel bestätigte Kammlott seine aufsteigende Formkurve und markierte seinen zweiten Doppelpack in dieser Spielzeit (62.). In der nachfolgenden halben Stunde gab sich Gispersleben nicht auf, versuchte immer wieder spielerische Lösungen zu finden, konnte sich aber außer einem Kopfball nach einer Ecke keine nennenswerten Chancen mehr erarbeiten. Auf der anderen Seite lässt wieder einmal die Chancenverwertung grüßen. Der eingewechselte Hennig oder Leon Teske hätten das Spiel noch höher ausfallen können, mussten sich aber jeweils geschlagen geben. Auch Auerbach vergab Hochkaräter, bei denen Reichmann teilweise schon geschlagen war.

Insgesamt ein verdienter Sieg für die Frankenhäuser Elf, die den neunten Saisonsieg in Gispersleben feiern konnte. Am kommenden Samstag findet das nächste Heimspiel der BW-Elf statt. Dann begrüßen wir die LSG 80 Oberheldrungen zum Nachbarschaftsduell in Bad Frankenhausen.