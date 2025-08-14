Ausverkauftes Haus! Illertissen »hofft auf die Sensation«

Fußball-Feiertage für den FV Illertissen und den 1. FC Schweinfurt 05: Die erste Runde des DFB-Pokals steht an. Der bayerische Verbandspokal-Sieger aus Illertissen freut sich dabei am Samstag auf den Besuch des 1. FC Nürnberg (Anpfiff 15:30 Uhr). Am Montag sind dann die Schnüdel dran und empfangen mit Fortuna Düsseldorf (Anpfiff 18:00 Uhr) ebenfalls einen renommierten Zweitligisten.



Das kommt wahrlich nicht oft vor: Das Vöhlinstadion wird voll! "Wir sind ausverkauft. Alle 5.000 Tickets sind bereits weg", kann Hermann Schiller, Pressesprecher des FVI, bereits am Donnerstagmittag vermelden. "Die Euphorie ist groß, gerade auch bei uns in der Region gibt es viele Club-Fans", erzählt Schiller. Die Illertisser und Pokal, das ist eine ganz besondere Beziehung. Dreimal in den vergangenen vier Jahren hat der FVI im Landespokal triumphiert und dabei immer wieder bewiesen, dass es die Schwaben verstehen, Profiteams zu ärgern und aus dem Wettbewerb zu kegeln. Gegen einen 1. FC Nürnberg, der in der 2. Liga mit zwei Pleiten aus den beiden Auftaktpartien schwach gestartet ist, scheint eine faustdicke Überraschung daher nicht ausgeschlossen. "Freilich sind wir der krasse Außenseiter, aber wir hoffen auf die Sensation. Es wird viel vom Spielverlauf abhängen. Ein früher Rückstand wäre natürlich kontraproduktiv. Könnten wir hingegen vielleicht früh in Führung gehen, dann würde der Druck für den FCN groß werden", spekuliert Schiller. Die Hausherren müssen dabei aller Voraussicht nach verletzungsbedingt auf Tobias Rühle und Mussa Fofanah verzichten. Alexander Kopf ist nach seinem Muskelbündelriss ebenfalls keine Option. Langzeitverletzt fehlen Lasse Jürgensen, Luis Pfaumann und Jakob Mayer.



Die Schnüdel sind hart in der Realität der 3. Liga angekommen. Zwei Spiele, zwei Niederlagen und noch kein eigener Treffer - aller Anfang ist schwer! Ein Erfolgserlebnis in Form einer Pokalüberraschung gegen die Fortuna aus Düsseldorf würde natürlich Schwung geben für den sportlichen Überlebenskampf. Und genau das haben die Unterfranken am Montagabend in der Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion im Blick.