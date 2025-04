Außergewöhnlich! Desch geht in seine 19. (!) Saison mit Aschaffenburg

Der 32 Jahre alte Führungsspieler hat seinen Vertrag bei den Weiß-Blauen um ein weiteres Jahr verlängert. Es ist das nächste wichtige Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt und für die Ausrichtung in der kommenden Spielzeit. Nach Kapitän Beni Baier, Torwart Max Grün und Innenverteidiger Niklas Borger hat nun auch der schier unermüdliche Roberto Desch seinen Vertrag am Schönbusch verlängert.



Vor 18 Jahren - im Jahr 2007 - wechselte Roberto Desch von den Offenbacher Kickers in die Jugend der Viktoria und ist nunmehr der dienstälteste Spieler im Kader der Weiß-Blauen. Die Saison 2025/26

ist damit seine 19. im Trikot des SVA. In 299 Pflichtspielen stand er bisher für die Viktoria bei den Aktiven auf dem Platz und ist auch Teil des Mannschaftrates. Nicht nur seine große Erfahrung wird in der nächsten Saison, die durch erhebliche finanzielle Einsparungen bestimmt ist, von großer Bedeutung sein. Auch seine vorbildliche Einstellung und sein großes Kämpferherz machen oftmals den Unterschied.