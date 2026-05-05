Außenverteidiger Jayden Stollings sucht Verein - mit Kontaktdaten

Jayden Stollings sucht einen neuen Verein. – Foto: IMAGO IMAGES

Der 20-jährige Außenverteidiger Jayden Stollings ist auf der Suche nach einem neuen Verein und möchte zur kommenden Saison den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.

Aktuell steht Stollings beim SV Rodenbach in der Landesliga Rheinland-Pfalz unter Vertrag, sieht sich nach starken Leistungen in der laufenden Spielzeit jedoch bereit für eine neue sportliche Herausforderung. Bevorzugt sucht er einen Verein in der Verbandsliga oder Oberliga, idealerweise in Rheinland-Pfalz oder im angrenzenden Saarland.

In der aktuellen Saison kommt Stollings auf 27 Pflichtspiele, in denen ihm bemerkenswerte 15 Tore und sechs Vorlagen gelangen. Eingesetzt wird er derzeit in einem 5-3-2-System als rechter Außenverteidiger, ursprünglich ist er jedoch gelernter Flügelspieler und kann sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite offensiv eingesetzt werden.