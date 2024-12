Außenseiter Eintracht Karlsfeld: Keine „Kaffeefahrt“ nach Geretsried

Die letzte Trainingseinheit in diesem Jahr ist Geschichte, einmal müssen die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld vor der Winterpause aber noch ihre Fußballschuhe schnüren. An diesem Samstag um 14 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Flo Beutlhauser beim Tabellenzweiten TuS Geretsried.

Die Geretsrieder haben mit Srdan Ivkovic (19 Saisontore) und Belmin Idrozovic (18) die beiden besten Torjäger dieser Saison in ihren Reihen. Ergänzt wird das Duo von Kapitän Sebastian Schrills, der immerhin siebenmal erfolgreich war – unter anderem beim 2:1-Sieg vor einer Woche in Traunstein. Die Offensivstars erzielten damit 44 der bislang 55 TuS-Treffer. Nur zweimal ist die zweitbeste Offensive der Liga bisher ohne Treffer geblieben. Gegen Rosenheim und Karlsfeld.

Allerdings fiel das 0:0 in Karlsfeld im Hinspiel in eine Phase, in der die Eintracht vor Selbstvertrauen strotzte. Das hat sich geändert, denn vier Niederlagen in Folge und mittlerweile sechs Spiele ohne Sieg haben Spuren hinterlassen. Dazu kommt, dass der Eintracht genau das fehlt, was Geretsried im Überfluss hat: ein spielfähiger Topstürmer.

Zehn-Tore-Mann Chris Traub fällt aufgrund seiner Hand-Operation aus. Martin Schön trainierte zwar locker mit, wird aber immer noch nicht im Kader stehen. Auch Flügelspieler Jonas Kuhn, der zuletzt beim 1:2 gegen Kastl den einzigen Eintracht-Treffer erzielte, fällt aus. So bleibt Kilian Schestak der einzige Stürmer. Ein Offensivfeuerwerk ist von den Karlsfeldern also nicht zu erwarten, zumal Geretsried eine der besten Defensivformationen der Liga stellt.

„Wir sind klarer Außenseiter“, bestätigt Beutlhauser. Aber er hofft, dass sich seine Mannschaft gut verkauft: „Eine Kaffeefahrt werden wir jedenfalls nicht machen.“