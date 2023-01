Sparta Gerderath feiert 100-jähriges Bestehen. – Foto: Meiki Graff

Ausrichter Sparta freut sich aufs 100-Jährige Die Erkelenzer Stadtmeisterschaft findet am Samstag in der Karl-Fischer-Sporthalle statt. Zwölf Vereine sind dabei. Titelverteidiger ist der SV Kuckum, Ausrichter Sparta Gerderath.

In diesem Jahr wird der SV Grün-Weiß Sparta Gerderath 100 Jahre alt. Das feiert der Verein groß nach der Saison – am Samstag, 10. Juni. Dann findet im Gerderather Bürgersaal der Festakt statt – mit Ehrungen, geladenen Gästen und der Baesweiler Partyband „Fahrerflucht“. Da dürfte mit Sicherheit dann auch Ex-Nationalspieler Lewis Holtby zugegen sein. Der 32-Jährige, zurzeit bei Zweitligist Holstein Kiel unter Vertrag, ist seinem Heimatverein Sparta bekanntermaßen bis heute außerordentlich eng verbunden, bei den Spielen an der Sparta-Straße häufig zu Gast.

Stadtmeisterschaft als Geburtstags-Auftakt Eine Festschrift in gedruckter Form werde es übrigens nicht geben, kündigt Spartas Vorsitzender Heinz Wilms an: „Wir erstellen zwar eine, aber nur in digitaler Form.“ Zurzeit sei man dafür intensiv auf Suche nach Infos. „Die Festschrift zum 75-Jährigen haben wir natürlich noch, doch aus den vergangenen 25 Jahren fehlen noch viele Daten. Ich hoffe, wir kriegen die noch alle zusammen.“ Quasi als Auftakt der Feierlichkeiten zum runden Geburtstag darf der Verein nun aber erst einmal die Erkelenzer Stadtmeisterschaft in der Karl-Fischer-Sporthalle ausrichten – und das tut die Sparta dort am Samstag ab 12 Uhr. Zwölf Vereine sind dabei – es fehlt Viktoria Katzem.

„Schön, dass wir zu unserem Jubiläum nun auch die Stadtmeisterschaft ausrichten dürfen. Eigentlich hatten wir damit aber nicht gerechnet, weil wir dachten, dass nun erst einmal die Erkelenzer ,Hundertjährigen‘ der vergangenen zwei Jahre dran sind. Wegen Corona konnten die ja den Stadtpokal noch nicht selbst ausrichten“, sagt Wilms. Stattdessen dürfen das nun also die Grün-Weißen zu ihrem eigenen runden Geburtstag tun. Wird Krüger wieder zum Matchwinner?