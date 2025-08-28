Ausgelassene Titelparty des FC Bayern: Bläser und Alkan krönen sich zum Deutschen Meister

In Berlin fand das Final-Turnier der Ü32-Meisterschaft statt. Mit von der Partie war auch eine Auswahl des FC Bayern München.

Berlin – Der FC Bayern München wird Deutscher Meister: Eine Aussage, die sich im ersten Moment nicht außergewöhnlich anhört. Gemeint ist dieses Mal aber nicht die erste Mannschaft des Rekordmeisters, sondern die Ü32-Auswahl. Beim Final-Turnier in Berlin sicherten sich die Münchner den größten Titel im Seniorenbereich.

Sieg in der Bayerischen Meisterschaft ermöglicht Qualifikation

Der Weg bis dahin war sehr lange. „Es ist unglaublich schwer und das macht man nicht mal so nebenbei. Man muss sich über die Liga für die Bayerische Meisterschaft qualifizieren. Von da an geht es über die Süddeutsche Meisterschaft zur Deutschen Meisterschaft“, erklärt Marco Bläser. Der 44-Jährige ist der Torjäger der Bayern-Routiniers. Auch im bayerischen Amateur-Fußball ist er kein Unbekannter. Unter anderem lief der Stürmer für den TSV 1865 Dachau, den SV Heimstetten und den FC Pipinsried auf. Mittlerweile hält er für die Bayern-Senioren auf Torejagd.

Für die Roten ging es mit dem Mannschaftsbus der Profis in die Hauptstadt. „Das war ein super Erlebnis. Angefangen bei den Spielstätten bis hin zur Organisation, die top war. Wir wurden vom Verein auch mit den neusten Trikots ausgestattet“, schwärmt Bläser von dem Event. Sein Teamkollege und Ex-Landesliga-Trainer Ugur Alkan (zuletzt: Türk Sport Garching und Eintracht Karlsfeld) pflichtet ihm bei: „Dass man in diesem Alter noch einmal so professionell auf ein Turnier fahren darf, war natürlich ein Highlight.“

Ü32 des FC Bayern setzt sich gegen Mannschaft von Max Kruse durch

Ausgerichtet wurde das Turnier vom DFB. Qualifiziert waren für den Wettbewerb neben dem FC Bayern noch vier weitere Vereine. Alle Mannschaften traten im Liga-System gegeneinander an. Für die Münchner, welche von Walter Werner trainiert werden, setzte es zum Auftakt eine 0:1-Niederlage gegen den TuS Stenern.

Den ersten Turnier-Sieg feierten die Bayern dann mit einem 2:1 gegen den BSV AL-Dersimspor. Für den Berliner Klub lief auch Bundesliga-Legende und Ex-Nationalspieler Max Kruse auf. Auch gegen den FC Wünstorf setzte sich die Mannschaft von Trainer Werner mit 2:1 durch. Der Sieg war jedoch ein hartes Stück Arbeit. „Das war der härteste Gegner. Die haben echt stark gespielt, aber dank unserer Erfahrung haben wir uns durchgesetzt“, sagt Mittelfeldspieler Alkan. Mit einem 4:2-Sieg über die SpVgg Quierschied sicherten sich die Bayern dann den Titel.

„Viele Spieler, die hochklassig gespielt haben“: Hohe Qualität im Bayern-Kader

Die Basis für den Erfolg liegt laut Angreifer Bläser vor allem im starken Zusammenhalt der Mannschaft. „Der Teamgeist war auf jeden Fall ein Highlight. Wir haben uns als Einheit gegen jeden Rückstand oder andere Widerstände gestemmt“, lobte der Stürmer. Auch das straffe Training ist ein Grund für die guten Leistungen. „Wir machen nicht so ein typisches AH-Training. Wir trainieren schon richtig, mit Passübungen, Stabis und auch taktischen Elementen.“ Sein Teamkollege Alkan hob zudem die hohe Qualität im Kader hervor: „Wir haben sehr viele Spieler, die hochklassig gespielt haben.“

Nach dem Sieg wird der Ü32 des FC Bayern eine besondere Würdigung zuteil. Auf der Jahreshauptversammlung wird es ein eigenes Zeitfenster geben, welche den Seniorenmannschaften gewidmet ist. „Als Deutscher Meister gehört man auf der Hauptversammlung dann zu den VIPs“, weiß Bläser, der dies schon von seinem Gewinn der Ü40-Meisterschaft kennt. „Man darf auch ganz vorne sitzen, bei den ganzen Politikern und dem Management. Das wird nochmal ein Riesen-Highlight“, freut sich der 44-Jährige.

„Mussten drei Tankstellen anfahren“: Bayern-Routiniers feiern Meisterschaft ausgelassen

Nach der Siegerehrung samt Schalenübergabe in Berlin stand für die Bayern-Routiniers erst einmal die Heimfahrt nach München an. Auf der Fahrt wurde im Mannschaftsbus kräftig gefeiert. „Das war acht Stunden lang wirklich Vollpower mit Musik und Alkohol. Wir mussten insgesamt drei Tankstellen anfahren“, sagt Bläser lachend.

Auch für die kommende Spielzeit haben die Bayern große Ziele. „Die Titelverteidigung ist auf jeden Fall das Ziel“, kündigt Bläser an. Ugur Alkan stimmte ihm in klassischer Mia-san-Mia-Manier zu: „Wenn du bei Bayern spielst, kann das Ziel nur sein, den Titel zu verteidigen.“ (ng)