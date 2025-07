Ausgebildet bei Mainz 05: Viktoria hat noch einen Offensiven geholt

Nach der Verpflichtung des Mittelstürmers Georgios Makridis haben die Verantwortlichen der Weiß-Blauen im Offensivbereich nochmals einen Transfer getätigt: Younes Azahaf nahm zuletzt als Probespieler an den Trainingseinheiten teil und kam auch im Testspiel gegen den SV Unter-Flockenbach zum Einsatz. Ausgebildet wurde der schnelle Flügelspieler in der Jugend des Bundesligisten FSV Mainz 05, wechselte dann zu Wormatia Worms und lief zuletzt für RW Koblenz auf. In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bestritt der gebürtige Frankenthaler 31 Spiele und kam zu vier Treffern sowie neun Vorlagen.



"Younes Azahaf ist ein dynamischer Offensivspieler mit viel Potenzial. Er bringt Tempo, Kreativität und Zielstrebigkeit mit und ist in der Offensive variabel einsetzbar. Genau diese Qualitäten verleihen unserem Spiel mehr Flexibilität und Tiefe. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für unsere Mannschaft gewinnen konnten", erklärt Aschaffenburgs Sportlicher Leiter Sandro Sirigu in einer Pressemitteilung.