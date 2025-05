Ausgebildet bei 1860, zuletzt in Homburg: Wacker holt Kretzschmar

Seine Karriere begann der gebürtige Münchner bei der SpVgg Höhenkirchen, ehe er sich 2006 für einen Wechsel ins Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München entschied. Nach drei Spielzeiten als Stammkeeper in den U17- und U19-Bundesligamannschaften, verzeichnete Kretzschmar in der vierten Saison 2017/2018 als etatmäßiger A-Jugendlicher (Bayernliga) bereits seine ersten 12 Einsätze bei der zweiten Herrenmannschaft in der Bayernliga Süd. In den nachfolgenden Spielzeiten stand der 1,85 Meter große Keeper bei insgesamt acht Drittliga- sowie 29-Bayernliga-Partien zwischen den Pfosten.

Zur Saison 2023/2024 entschied sich Kretzschmar für einen Wechsel in die Regionalliga Südwest zum FC 08 Homburg - gleichzeitig seine erste und bislang einzige Station außerhalb von Bayern. Dort brachte er es in den vergangenen beiden Spielzeiten auf bislang 53 Regionalliga-Einsätze und belegt in der laufenden Saison mit zehn "weißen Westen" in 24 Spielen Platz fünf der ligainternen Zu-Null-Statistik unter den Torhütern. Nur Lukas Petersson (TSG 1899 Hoffenheim II), Michael Gelt (SGV Freiberg), Nils Ramming (Eintracht Frankfurt II) und Johannes Brinkies (Kickers Offenbach) blieben bei mehr Einsätzen jeweils nur einmal öfter ohne Gegentor.