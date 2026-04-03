Ausblick Kreisligen: Fällt an Ostern schon die 1. Titelentscheidung? Das steht am Osterwochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen an von Mathias Willmerdinger · 03.04.2026, 11:00 Uhr · 0 Leser

In Sachen Meistertitel könnte in der Kreisliga Donau-Laaber schon weißer Rauch aufsteigen. – Foto: bepe.active

Am langen Osterwochenende steht der 20. Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen an. Und es könnte schon eine Titelentscheidung fallen...

Niederbayern Ost Kreisliga Passau



Das Ostergeschehen in der Kreisliga Passau wird mit dem Nachholspiel am Karsamstag zwischen der SpVgg Oberkreuzberg und dem FC Egglham eröffnet. Beide Teams brauchen im Kampf um den Klassenerhalt dringend Punkte. Regulär steht dann der 20. Spieltag am Ostermontag an.

Nachholspiel (18.Spieltag)

Sa, 04.04.26 16:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - FC Egglham 20. Spieltag

Mo., 06.04.26 13:00 Uhr DJK Passau West - FC Salzweg

Mo., 06.04.26 17:00 Uhr FC Egglham - SV Röhrnbach

Mo., 06.04.26 17:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - DJK Eberhardsberg

Mo., 06.04.26 17:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - TSV Karpfham

Mo., 06.04.26 17:00 Uhr FC Tittling - DJK-SV Dorfbach

Mo., 06.04.26 17:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - SV Perlesreut

Mo., 06.04.26 17:00 Uhr SV Hohenau - SV Schöfweg

Kreisliga Straubing



Nachholspiel (16. Spieltag)

Sa, 04.04.26 15:00 Uhr TSV Oberschneiding - SV Haibach



Oberchneiding und Haibach sind am langen Osterwochenende im Doppeleinsatz. Der Spielabbruch Anfang November sorgte für viele Diskussionen (>>>hier geht`s zum Bericht!), jetzt wird die Partie nachgeholt. 20. Spieltag

Mo., 06.04.26 14:00 Uhr TSV Oberschneiding - SC 1919 Zwiesel

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr SV Perkam - SpVgg Osterhofen

Mo., 06.04.26 17:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SV Haibach

Mo., 06.04.26 17:00 Uhr TSV Regen - DJK SB Straubing

Mo., 06.04.26 17:00 Uhr SV Auerbach - SV Winzer

Mo., 06.04.26 17:00 Uhr FC Langdorf - SpVgg Stephansposching

Mo., 06.04.26 17:00 Uhr 1. FC Viechtach - TSV Lindberg Niederbayern West

In Adlkofen könnte am Samstag schon die Titelsause steigen. – Foto: Alfred Brumbauer