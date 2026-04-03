Ausblick Kreisligen: Fällt an Ostern schon die 1. Titelentscheidung?

Am langen Osterwochenende steht der 20. Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen an. Und es könnte schon eine Titelentscheidung fallen...
Kreisliga Passau
Das Ostergeschehen in der Kreisliga Passau wird mit dem Nachholspiel am Karsamstag zwischen der SpVgg Oberkreuzberg und dem FC Egglham eröffnet. Beide Teams brauchen im Kampf um den Klassenerhalt dringend Punkte. Regulär steht dann der 20. Spieltag am Ostermontag an.
Nachholspiel (18.Spieltag)
Sa, 04.04.26 16:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - FC Egglham
20. Spieltag
Mo., 06.04.26 13:00 Uhr DJK Passau West - FC Salzweg
Mo., 06.04.26 17:00 Uhr FC Egglham - SV Röhrnbach
Mo., 06.04.26 17:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - DJK Eberhardsberg
Mo., 06.04.26 17:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - TSV Karpfham
Mo., 06.04.26 17:00 Uhr FC Tittling - DJK-SV Dorfbach
Mo., 06.04.26 17:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - SV Perlesreut
Mo., 06.04.26 17:00 Uhr SV Hohenau - SV Schöfweg
Kreisliga Straubing
Nachholspiel (16. Spieltag)
Sa, 04.04.26 15:00 Uhr TSV Oberschneiding - SV Haibach
Oberchneiding und Haibach sind am langen Osterwochenende im Doppeleinsatz. Der Spielabbruch Anfang November sorgte für viele Diskussionen (>>>hier geht`s zum Bericht!), jetzt wird die Partie nachgeholt.
20. Spieltag
Mo., 06.04.26 14:00 Uhr TSV Oberschneiding - SC 1919 Zwiesel
Mo., 06.04.26 15:00 Uhr SV Perkam - SpVgg Osterhofen
Mo., 06.04.26 17:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SV Haibach
Mo., 06.04.26 17:00 Uhr TSV Regen - DJK SB Straubing
Mo., 06.04.26 17:00 Uhr SV Auerbach - SV Winzer
Mo., 06.04.26 17:00 Uhr FC Langdorf - SpVgg Stephansposching
Mo., 06.04.26 17:00 Uhr 1. FC Viechtach - TSV Lindberg
Die Titelentscheidung könnte am Karsamstag schon fallen, und es ist relativ einfach: Gewinnt die DJK-SV Adlkofen ihr Heimspiel gegen den SV Ettenkofen und gewinnt der TSV Neustadt/Donau sein Heimspiel gegen die SG Offenstetten/Rohr NICHT, ist Adlkofen Meister! Denn dann hätte die Treimer-Elf sechs Spieltage vor Schluss - bei klar gewonnenem direkten Vergleich - mindestens 18 Punkte Vorsprung und wäre somit nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.
20. Spieltag
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV Neustadt/Donau - SG Offenstetten / Rohr
Sa., 04.04.26 15:00 Uhr FC Leibersdorf - DJK-TSV Ast
Sa., 04.04.26 16:00 Uhr DJK-SV Adlkofen - SV Ettenkofen
Sa., 04.04.26 16:00 Uhr FC Hohenthann - SG Ihrlerstein / Essing
Sa., 04.04.26 16:00 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - TSV Ergoldsbach
Sa., 04.04.26 16:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - TSV Abensberg
Sa., 04.04.26 16:00 Uhr FC Ergolding II - FC Eintracht Landshut
Derbytime in Landau: Der Nachbar TSV Pilsting kommt vorbei und wird sicher auch einige Zuschauer mitbringen. Die Rollen sind indes klar verteilt, alles andere als ein Heimsieg des FSV gegen den Vorletzten wäre eine Überraschung!
20. Spieltag
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Velden-Eberspoint - SV-DJK Wittibreut
Sa., 04.04.26 15:00 Uhr TSV Vilsbiburg - SV Hebertsfelden
Sa., 04.04.26 15:00 Uhr FSV Landau/Isar - TSV Pilsting
Sa., 04.04.26 15:00 Uhr DJK-SV Geratskirchen - TSV 1893 Gangkofen
Sa., 04.04.26 16:00 Uhr SC Aufhausen - FC Bonbruck/Bodenk.
Sa., 04.04.26 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - DJK-TSV Dietfurt
Sa., 04.04.26 16:00 Uhr TSV Ulbering - FC Dingolfing II