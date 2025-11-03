»Wir sind fassungslos«: Oberschneiding über Abbruch erzürnt

Am Sonntag-Nachmittag ging in der Kreisliga Straubing das Landkreis-Derby zwischen dem TSV Oberschneiding und dem SV Haibach über die Bühne. Der tüchtige Neuling spielte eine bärenstarke erste Hälfte und ging mit einer 2:0-Pausenführung und in Überzahl - Gästespieler Julian Altmann wurde in der 25. Minute vom Platz gestellt - in die Kabine. Doch kurz nach Wiederbeginn entschied sich Schiedsrichter Michael Lindenthal, die Partie abzubrechen. Der 38-Jährige war der Meinung, dass das Geläuf nicht mehr bespielbar ist.
"Wir sind fassungslos. Unser Platz war durch das Regenwetter nicht gut. Es standen aber keine Pfützen auf dem Spielfeld und man hat vernünftig Fußball spielen können. In der Halbzeitpause hat uns der Schiedsrichter dann schon mitgeteilt, dass er überlegt, das Spiel abzubrechen, weil seiner Meinung nach der Regen immer stärker geworden ist. Fakt war, dass es kontinuierlich genieselt hat und die Platzverhältnisse nicht gravierend schlechter als zu Beginn der Partie geworden sind. Er hat nochmal angepfiffen, dann nach zwei Minuten beide Mannschaftskapitän sowie mich zu sich geholt und uns mitgeteilt, dass die Partie nicht weiter fortgesetzt wird. Wir sind aus allen Wolken gefallen, da auch von Haibach niemand einen Abbruch gefordert hat. Wir haben ein Riesenspiel gemacht und dann sowas", grantelt Oberschneidings Spielertrainer Elias Zach.
Haibachs Chefanweiser Markus Rainer versteht den TSV-Ärger: "Die Partie war eine klare Angelegenheit und die Hausherren hätten das Spielfeld mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit als Sieger verlassen. Die Bedingungen waren schwierig, aber nicht irregulär. Es war ziemlich rutschig, deshalb hat der Schiedsrichter letztlich auch abgebrochen. Ihm war die Verletzungsgefahr zu groß, aber das waren meiner Meinung nach keine grenzwertigen Verhältnisse. Daher verstehe ich den Oberschneidinger Unmut voll und ganz. Wir waren selbst über die Entscheidung überrascht und haben vorab diesbezüglich überhaupt nichts Richtung Schiedsrichter unternommen. Was sich Oberschneiding vielleicht ankreiden lassen muss, dass zuvor ein Jugendspiel und das Reserve-Match ausgetragen wurde. Das hat dem Platz sicherlich nicht gut getan."
Referee Michael Lindenthal wollte sich zum Sachverhalt nicht äußern. Der Ball liegt nun beim Kreissportgericht, das sich mit dem Fall auseinandersetzen muss. Es ist davon auszugehen, dass die Partie neu angesetzt wird.