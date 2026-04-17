 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

Ausblick Kreisligen: Das bringt der 22. Spieltag!

Was ist am kommenden Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen los?

von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Kreisliga Isar-Rott: Mit drei Siegen in Folge hat sich der TSV Pilsting wieder mit Macht zurückgemeldet im Kampf um den Klassenerhalt - Stichwort Momentum!
Kreisliga Isar-Rott: Mit drei Siegen in Folge hat sich der TSV Pilsting wieder mit Macht zurückgemeldet im Kampf um den Klassenerhalt - Stichwort Momentum! – Foto: Charly Becherer

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TSV Regen

Die Hälfte ist schon entschieden: Zwei von vier Titelfragen sind in den niederbayerischen Kreisligen geklärt. Glückwunsch an dieser Stelle noch einmal an die SpVgg Osterhofen (Kreisliga Straubing) und die DJK-SV Adlkofen (Kreisliga Donau-Laaber)! Das tut der Spannung aber keinen Abbruch. Wie geht`s am Wochenende weiter? Hier gibt`s wieder den Ausblick auf den 22. Spieltag:

Niederbayern Ost

Kreisliga Passau

Das Spitzenduo hat unangenehme Aufgaben zu lösen gegen Teams, die dringend Punkte für den Klassenerhalt brauchen. Der TSV Karpfham empfängt den SV Röhrnbach, der zuletzt aufsteigende Form demonstrierte und sich mit zwei Siegen in Folge ans rettende Ufer hievte. Der FC Salzweg ist beim SV Hohenau zu Gast, der sich bestimmt für die 0:4-Klatsche im Derby beim SV Perlesreut rehabilitieren möchte.

22. Spieltag
Sa., 18.04.26 13:00 Uhr DJK Passau West - FC Tittling
Sa., 18.04.26 14:30 Uhr SV Hohenau - FC Salzweg
Sa., 18.04.26 16:00 Uhr TSV Karpfham - SV Röhrnbach
Sa., 18.04.26 16:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - DJK-SV Dorfbach
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Egglham - DJK Eberhardsberg
So., 19.04.26 15:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - SV Perlesreut
So., 19.04.26 15:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - SV Schöfweg

Bestimmt mit ordentlich Fan-Unterstützung wird der TSV Lindberg zum Nachbarschaftsduell nach Regen fahren.
Bestimmt mit ordentlich Fan-Unterstützung wird der TSV Lindberg zum Nachbarschaftsduell nach Regen fahren. – Foto: Tom Arnold

Kreisliga Straubing

Schaulaufen für den frischgebackenen Champion Osterhofen in Oberschneiding! Bleibt der Meister auch beim starken Aufsteiger, der sogar im Rennen um Platz zwei mitmischt, ungeschlagen? Im Fokus auch: Das Topspiel zwischen Neuhausen und Zwiesel sowie das Bayerwald-Derby Regen gegen Lindberg. - >>>Hier geht`s zur ausführlichen Spieltagsvorschau der Kreisliga Straubing!

22. Spieltag
Sa., 18.04.26 15:00 Uhr TSV Regen - TSV Lindberg
So., 19.04.26 14:00 Uhr DJK SB Straubing - SV Haibach
So., 19.04.26 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SpVgg Stephansposching
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SC 1919 Zwiesel
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Langdorf - SV Auerbach
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Perkam - SV Winzer
So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Oberschneiding - SpVgg Osterhofen

Niederbayern West

Kreisliga Donau-Laaber

Nach der geklärten Meisterschaftsfrage könnte auch die erste Entscheidung im Tabellenkeller fallen. Verliert die SG Ihrlerstein/Essing ihr Auswärtsspiel bei der SG Offenstetten/Rohr und holt der SV Ettenkofen mindestens einen Punkt in Neustadt an der Donau, dann steht der direkte Wiederabstieg der "Brandler" auch rein rechnerisch vier Spieltage vor dem Saisonende fest.

22. Spieltag
Sa., 18.04.26 16:00 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - FC Leibersdorf
So., 19.04.26 14:00 Uhr TSV Neustadt/Donau - SV Ettenkofen
So., 19.04.26 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - DJK-TSV Ast
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Hohenthann - FC Eintracht Landshut
So., 19.04.26 16:00 Uhr SG Offenstetten / Rohr - SG Ihrlerstein / Essing
So., 19.04.26 16:00 Uhr FC Ergolding II - TSV Ergoldsbach
So., 19.04.26 16:00 Uhr DJK-SV Adlkofen - TSV Abensberg

Kreisliga Isar-Rott

Kann Wittibreut die Meisterschaft in der Kreisliga Isar-Rott noch einmal spannend machen? Patrick Sendl und Co. gastieren bei Tabellenführer FSV Landau.
Kann Wittibreut die Meisterschaft in der Kreisliga Isar-Rott noch einmal spannend machen? Patrick Sendl und Co. gastieren bei Tabellenführer FSV Landau. – Foto: Andreas Santner


Topspiel-Alarm in Landau! Der FSV empfängt den Tabellendritten SV-DJK Wittibreut. Mit einem Heimsieg könnten die Landauer einen riesigen Schritt Richtung Titel machen. In der kommenden Woche könnte dann der FSV ausgerechnet beim großen Rivalen FC Dingolfing II die Meisterschaft perfektmachen.

22. Spieltag
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr DJK-SV Geratskirchen - FC Dingolfing II
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr FSV Landau/Isar - SV-DJK Wittibreut
Sa., 18.04.26 15:00 Uhr TSV Vilsbiburg - TSV Pilsting
Sa., 18.04.26 16:00 Uhr SC Aufhausen - TSV 1893 Gangkofen
So., 19.04.26 14:00 Uhr TSV Ulbering - SG Johannesbr.-Binab.
So., 19.04.26 16:00 Uhr FC Bonbruck/Bodenk. - SV Hebertsfelden
So., 19.04.26 16:00 Uhr FC Velden-Eberspoint - DJK-TSV Dietfurt