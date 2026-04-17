Ausblick Kreisligen: Das bringt der 22. Spieltag!

Kreisliga Isar-Rott: Mit drei Siegen in Folge hat sich der TSV Pilsting wieder mit Macht zurückgemeldet im Kampf um den Klassenerhalt - Stichwort Momentum! – Foto: Charly Becherer

Die Hälfte ist schon entschieden: Zwei von vier Titelfragen sind in den niederbayerischen Kreisligen geklärt. Glückwunsch an dieser Stelle noch einmal an die SpVgg Osterhofen (Kreisliga Straubing) und die DJK-SV Adlkofen (Kreisliga Donau-Laaber)! Das tut der Spannung aber keinen Abbruch. Wie geht`s am Wochenende weiter? Hier gibt`s wieder den Ausblick auf den 22. Spieltag:

Das Spitzenduo hat unangenehme Aufgaben zu lösen gegen Teams, die dringend Punkte für den Klassenerhalt brauchen. Der TSV Karpfham empfängt den SV Röhrnbach, der zuletzt aufsteigende Form demonstrierte und sich mit zwei Siegen in Folge ans rettende Ufer hievte. Der FC Salzweg ist beim SV Hohenau zu Gast, der sich bestimmt für die 0:4-Klatsche im Derby beim SV Perlesreut rehabilitieren möchte.

22. Spieltag Sa., 18.04.26 13:00 Uhr DJK Passau West - FC Tittling Sa., 18.04.26 14:30 Uhr SV Hohenau - FC Salzweg Sa., 18.04.26 16:00 Uhr TSV Karpfham - SV Röhrnbach Sa., 18.04.26 16:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - DJK-SV Dorfbach So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Egglham - DJK Eberhardsberg So., 19.04.26 15:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - SV Perlesreut So., 19.04.26 15:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - SV Schöfweg

Kreisliga Straubing

Schaulaufen für den frischgebackenen Champion Osterhofen in Oberschneiding! Bleibt der Meister auch beim starken Aufsteiger, der sogar im Rennen um Platz zwei mitmischt, ungeschlagen? Im Fokus auch: Das Topspiel zwischen Neuhausen und Zwiesel sowie das Bayerwald-Derby Regen gegen Lindberg. - >>>Hier geht`s zur ausführlichen Spieltagsvorschau der Kreisliga Straubing!

22. Spieltag

Sa., 18.04.26 15:00 Uhr TSV Regen - TSV Lindberg

So., 19.04.26 14:00 Uhr DJK SB Straubing - SV Haibach

So., 19.04.26 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SpVgg Stephansposching

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SC 1919 Zwiesel

So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Langdorf - SV Auerbach

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Perkam - SV Winzer

So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Oberschneiding - SpVgg Osterhofen

Niederbayern West

Kreisliga Donau-Laaber

Nach der geklärten Meisterschaftsfrage könnte auch die erste Entscheidung im Tabellenkeller fallen. Verliert die SG Ihrlerstein/Essing ihr Auswärtsspiel bei der SG Offenstetten/Rohr und holt der SV Ettenkofen mindestens einen Punkt in Neustadt an der Donau, dann steht der direkte Wiederabstieg der "Brandler" auch rein rechnerisch vier Spieltage vor dem Saisonende fest.

22. Spieltag

Sa., 18.04.26 16:00 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - FC Leibersdorf

So., 19.04.26 14:00 Uhr TSV Neustadt/Donau - SV Ettenkofen

So., 19.04.26 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - DJK-TSV Ast

So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Hohenthann - FC Eintracht Landshut

So., 19.04.26 16:00 Uhr SG Offenstetten / Rohr - SG Ihrlerstein / Essing

So., 19.04.26 16:00 Uhr FC Ergolding II - TSV Ergoldsbach

So., 19.04.26 16:00 Uhr DJK-SV Adlkofen - TSV Abensberg

Kreisliga Isar-Rott