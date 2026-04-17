Ausblick Kreisligen: Das bringt der 22. Spieltag!

Die Hälfte ist schon entschieden: Zwei von vier Titelfragen sind in den niederbayerischen Kreisligen geklärt. Glückwunsch an dieser Stelle noch einmal an die SpVgg Osterhofen (Kreisliga Straubing) und die DJK-SV Adlkofen (Kreisliga Donau-Laaber)! Das tut der Spannung aber keinen Abbruch. Wie geht`s am Wochenende weiter? Hier gibt`s wieder den Ausblick auf den 22. Spieltag:
Das Spitzenduo hat unangenehme Aufgaben zu lösen gegen Teams, die dringend Punkte für den Klassenerhalt brauchen. Der TSV Karpfham empfängt den SV Röhrnbach, der zuletzt aufsteigende Form demonstrierte und sich mit zwei Siegen in Folge ans rettende Ufer hievte. Der FC Salzweg ist beim SV Hohenau zu Gast, der sich bestimmt für die 0:4-Klatsche im Derby beim SV Perlesreut rehabilitieren möchte.
22. Spieltag
Sa., 18.04.26 13:00 Uhr DJK Passau West - FC Tittling
Sa., 18.04.26 14:30 Uhr SV Hohenau - FC Salzweg
Sa., 18.04.26 16:00 Uhr TSV Karpfham - SV Röhrnbach
Sa., 18.04.26 16:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - DJK-SV Dorfbach
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Egglham - DJK Eberhardsberg
So., 19.04.26 15:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - SV Perlesreut
So., 19.04.26 15:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - SV Schöfweg
Schaulaufen für den frischgebackenen Champion Osterhofen in Oberschneiding! Bleibt der Meister auch beim starken Aufsteiger, der sogar im Rennen um Platz zwei mitmischt, ungeschlagen? Im Fokus auch: Das Topspiel zwischen Neuhausen und Zwiesel sowie das Bayerwald-Derby Regen gegen Lindberg. - >>>Hier geht`s zur ausführlichen Spieltagsvorschau der Kreisliga Straubing!
22. Spieltag
Sa., 18.04.26 15:00 Uhr TSV Regen - TSV Lindberg
So., 19.04.26 14:00 Uhr DJK SB Straubing - SV Haibach
So., 19.04.26 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SpVgg Stephansposching
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SC 1919 Zwiesel
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Langdorf - SV Auerbach
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Perkam - SV Winzer
So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Oberschneiding - SpVgg Osterhofen
Nach der geklärten Meisterschaftsfrage könnte auch die erste Entscheidung im Tabellenkeller fallen. Verliert die SG Ihrlerstein/Essing ihr Auswärtsspiel bei der SG Offenstetten/Rohr und holt der SV Ettenkofen mindestens einen Punkt in Neustadt an der Donau, dann steht der direkte Wiederabstieg der "Brandler" auch rein rechnerisch vier Spieltage vor dem Saisonende fest.
22. Spieltag
Sa., 18.04.26 16:00 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - FC Leibersdorf
So., 19.04.26 14:00 Uhr TSV Neustadt/Donau - SV Ettenkofen
So., 19.04.26 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - DJK-TSV Ast
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Hohenthann - FC Eintracht Landshut
So., 19.04.26 16:00 Uhr SG Offenstetten / Rohr - SG Ihrlerstein / Essing
So., 19.04.26 16:00 Uhr FC Ergolding II - TSV Ergoldsbach
So., 19.04.26 16:00 Uhr DJK-SV Adlkofen - TSV Abensberg
22. Spieltag
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr DJK-SV Geratskirchen - FC Dingolfing II
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr FSV Landau/Isar - SV-DJK Wittibreut
Sa., 18.04.26 15:00 Uhr TSV Vilsbiburg - TSV Pilsting
Sa., 18.04.26 16:00 Uhr SC Aufhausen - TSV 1893 Gangkofen
So., 19.04.26 14:00 Uhr TSV Ulbering - SG Johannesbr.-Binab.
So., 19.04.26 16:00 Uhr FC Bonbruck/Bodenk. - SV Hebertsfelden
So., 19.04.26 16:00 Uhr FC Velden-Eberspoint - DJK-TSV Dietfurt