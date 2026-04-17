Lindberg fordert Regen zum Derby - Verfolgerduell in Neuhausen

Nach fünf Siegen in Folge mischt der TSV Oberschneiding plötzlich voll im Aufstiegsrennen mit. – Foto: Tom Arnold

Im Tabellenkeller könnte sich Schlusslicht SpVgg Stephansposching im Gastspiel auf der Viechtacher Regeninsel für den starken Start ins neue Jahr belohnen und nach langer Zeit die rote Laterne abgeben. Der SV Auerbach will nach dem Sieg in Haibach nun in Langdorf nachlegen. Um wichtige Zähler geht es auch für den SV Perkam (gegen Winzer) und die DJK SB Straubing (gegen Haibach).

Die Meisterfrage in der Kreisliga Straubing ist frühzeitig entschieden, nun richtet sich der Fokus neben dem Abstiegskampf vor allem auf das Rennen um Platz zwei. Mit dem TSV Regen, dem SV Neuhausen/Offenberg und dem TSV Oberschneiding sind dabei aktuell gleich drei Teams mit 39 Zählern punktgleich, knapp dahinter befindet sich auch der SC Zwiesel in Lauerstellung (37). Am 22. Spieltag steht nun ein hochinteressantes Programm an. Während der bereits feststehende Champion Osterhofen beim formstarken TSV Oberschneiding ran muss, kommt es in Neuhausen zum direkten Verfolgerduell zwischen dem heimischen SV und dem SC Zwiesel. Der Rangzweite Regen empfängt den TSV Lindberg zum brisanten Landkreis-Duell.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Regen TSV Regen TSV Lindberg Lindberg 15:00 live PUSH

Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Leider mussten wir uns im Derby gegen Zwiesel durch den späten Ausgleichstreffer mit einem Unentschieden begnügen. Alles in allem aber ein leistungsgerechtes Unentschieden mit den klareren Tormöglichkeiten auf unserer Seite. Nun steht mit der Partie gegen den TSV Lindberg der nächste spannende Vergleich an. Wir hoffen auf eine leichte Entspannung der Verletztenmisere und gehen konzentriert in dieses Derby, um mit einem Heimsieg weiter ein Wörtchen im Kampf um die Vizemeisterschaft mitzureden."

Personal: Nicht auflaufen können Maxe Kappl, Lukas Lukaschik und Alexander Gigl.

Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Am Samstag treffen wir mit dem TSV Regen auf einen Gegner, der sehr diszipliniert und kompakt verteidigt und gleichzeitig im Umschaltspiel seine Stärken hat. Uns haben in den letzten Wochen ein paar Prozentpunkte gefehlt und diese müssen wir versuchen uns zurück zu erarbeiten. Am Samstag wollen wir uns wieder verbessert zeigen und im Derby nicht mit leeren Händen nach Hause fahren."

Personal: Die in der vergangenen Woche kurzfristig ausgefallenen Sebastian Marchl und Dominik Probst kehren wieder in den Kader zurück. Elias Schels, Luca Probst und Ben Hofmann können dagegen nicht mitwirken.





So., 19.04.2026, 14:00 Uhr DJK SB Straubing DJK SR SV Haibach Haibach 14:00 PUSH

Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Mit dem SV Haibach gibt das nächste Spitzenteam aus der oberen Tabellenhälfte seine Visitenkarte in der Vogelau ab. Nach unserem ganz schwachen Rückrundenstart haben wir uns etwas stabilisiert, zuletzt ordentliche Leistungen gezeigt und uns in Regen und gegen Neuhausen endlich auch einmal dafür belohnt. Die Zuschauer dürfen sich bestimmt auf ein umkämpftes Derby freuen." Personal: Neben Martin Sgraja, Moritz Fedeneder, Maxi Bachmann, Gergö Galambfalvi, Nico Mayer und Basti Scherm stehen beim Tabellenvorletzten nun auch noch Philipp Beller und Leon Sagmeister nicht zur Verfügung.

Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Aktuell passt bei uns gerade nichts zusammen. Mit der gezeigten Leistung gegen Auerbach werden wir auch in den kommenden Spielen nichts holen. Deswegen gilt es jetzt wieder ein anderes Gesicht zu zeigen. Wenn die Einstellung stimmt, stimmen auch bald wieder die Ergebnisse." Personal: Der Kader beim SVH bleibt unverändert.



Die SpVgg Stephansposching kann am Sonntag nach langer Zeit wieder einmal die rote Laterne abgeben. – Foto: Maximilian Stahl







Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "Gegen den Meister Osterhofen haben wir uns sehr lange ganz passabel geschlagen. Am Sonntag erwartet uns nun das nächste Highlight. Was vor dem Spieltag war und was danach sein wird, interessiert uns herzlich wenig. Wir werden auf den Punkt genau bestens vorbereitet sein und uns im besten Fall mit drei Punkten belohnen." Personal: Ausfallen werden Dustin Segl und Sebastian Köppl.

Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): "Im Hinspiel wurden wir von Viechtach regelrecht an die Wand gespielt. Der Gegner ist noch dazu sehr heimstark und gegen den Tabellenletzten auch dementsprechend der Favorit. Wir wollen die sportliche Antwort geben, Lösungen finden und zeigen, dass wir weiter sind als in der Vorrunde. Mit der Disziplin und dem Einsatz aus diesem Jahr wollen wir weiter für Furore sorgen. Sollte uns das gelingen, dann haben wir eine Chance." Personal: Im Kader des Schlusslichts gibt es gegenüber der Vorwoche keine Veränderungen.





Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Vorne weg: Glückwunsch an Osterhofen zur vollkommen verdienten und souveränen Meisterschaft. Kurzum: wir freuen uns auf den Vergleich mit einer absoluten Topmannschaft und möchten dem Meister einen heißen Fight liefern." Personal: Neben den Langzeitverletzten fehlen Timo Haumer, Mathias Breu und Fabian Brunner. Dafür hilft Boris Vareskovic dankenswerterweise für den Rest der Saison aus.

Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Gratulation an das komplette Team zur Meisterschaft. Wir haben geliefert und eine tolle Saison gespielt. Die Mannschaft hat gefeiert und auch hier alles gegeben. In Oberschneiding erwartet uns nun ein sehr starker Aufsteiger. Kompliment wie sie in der aktuellen Saison auftreten. Wir wollen unsere Serie weiter ausbauen und werden wie immer unser Spiel durchsetzen. Gegen Viechtach hatten wir laut Auswertung 83 Prozent Ballbesitz, ein enormer Wert. Die Truppe ist motiviert die nächsten drei Punkte zu holen." Personal: Bis auf Maximilian Schramm und Adrianos Biller kann der Meister in Bestbesetzung auflaufen.



Die SpVgg Osterhofen will nach der vorzeitigen Meisterschaft nun weiter ungeschlagen bleiben. – Foto: Alexander Ferazin









Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Leider haben wir es auch gegen die DJK Straubing nicht geschafft die Trendwende einzuleiten. In einem schwachen Kreisligaspiel waren wir unserem Gegner in allen Belangen einen Schritt hinten nach. Die Grundtugenden des Fußballs haben wir wieder einmal nicht an den Tag gelegt und so verlierst du in dieser Liga jedes Spiel. Wir haben diese Woche viel gesprochen und die letzten Wochen gemeinsam aufgearbeitet. Wir hoffen jetzt, dass wir das Ruder noch einmal rumreißen können. Am Wochenende empfangen wir mit dem SC Zwiesel einen direkten Konkurrenten. Wir brauchen aber aktuell gar nicht in Richtung Tabellenplatz zwei schauen. Jetzt gilt es erstmal wieder Gas zu geben, alles auf dem Platz zu lassen und einfach wieder eine gute Leistung abzurufen. Das Ergebnis am Sonntag ist für uns erstmal zweitrangig. Viel wichtiger ist es, dass wir wieder geschlossen auftreten, kämpfen, laufen und alles geben." Personal: Keeper Fabian Scholz, Thomas Plötz, Andreas Köckeis, Sebastian Plötz, Andreas Baumann und Dominik Schnar können definitiv nicht mitwirken. Zudem sind auch Nico Karl, Tim Kammerl und Jonas Wandinger angeschlagen.

Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "Zunächst einmal möchten wir an dieser Stelle Osterhofen zu einer überragenden Saison und zur verdienten Meisterschaft gratulieren. Wir können momentan in keinem Spiel unsere Bestleistung abrufen und es fehlen in einigen Bereichen ein paar Prozentpunkte. So wird es in dieser ausgeglichenen Liga einfach schwer Spiele zu gewinnen. In Neuhausen haben wir uns die letzten Jahre immer extrem schwer getan. Nichtsdestotrotz wollen wir unser Bestmögliches versuchen, um mit einem positiven Ergebnis nach Zwiesel zurückkehren." Personal: Der Kader bleibt gegenüber der Vorwoche unverändert.







So., 19.04.2026, 15:00 Uhr FC Langdorf Langdorf SV Auerbach Auerbach 15:00 live PUSH

Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "In Winzer konnten wir einen verdienten Punkt mitnehmen, wobei mit einer besseren Chancenverwertung in der ersten Halbzeit durchaus mehr möglich gewesen wäre. Genauso müssen wir uns nun auch gegen Auerbach präsentieren, um etwas Zählbares einzufahren. Es wird für beide Seiten eine richtungsweisende Partie." Personal: Neben einigen Fragezeichen fällt lediglich Nico Koller fix aus.

Günther Himpsl (Trainer SV Auerbach): "Nach dem wichtigen Sieg in Haibach wollen wir in Langdorf nachlegen. Der FC hat eine ordentliche Mannschaft, die nach dem Winter aber noch nicht richtig in Fahrt gekommen ist. Beide Mannschaften brauchen Punkte, deshalb erwarte ich einen harten Kampf." Personal: Rafael Jessberger war unter der Woche krankheitsbedingt angeschlagen, sollte aber bis Sonntag einsatzfähig sein. Ansonsten sind bis auf die Langzeitverletzten alle Mann an Bord.







So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Perkam Perkam SV Winzer Winzer 15:00 PUSH

Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "Leider konnten wir aus Stephansposching nichts mitnehmen. Der Gegner hat verdient die drei Punkte bei sich behalten. Mit dem SV Winzer treffen wir nun auf eine ähnliche Mannschaft wie Posching. Sehr laufstark, in der Defensive gut organisiert und mit Eder einen pfeilschnellen Stürmer. Dass wir dieses Mal unbedingt die drei Punkte brauchen, steht außer Frage. Mit mehr Leidenschaft, besserer Chancenverwertung, mehr Spielfreude und ohne Angst vorm Verlieren werden wir dieses Mal einen Sieg einfahren." Personal: Die Verletztenliste wird allmählich kleiner, zudem hat Uli Blümel seine Rotsperre abgesessen.