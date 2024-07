Ausblick 2024/25

Nach der goldenen Ära mit dem Trainerteam Sebald/Schlegelmilch mit insgesamt drei Aufstiegen sowie einem dritten Platz in der Kreisklassendebütsaison, stand ein Umbruch bei den Eisenbahnern auf der Trainerposition an. Mit Thomas Bauer und Florin Costea konnte auf dieser Position die Wunschlösung des sportlichen Leiters, Felix Sebald, realisiert werden. Die beiden langjährigen Trainer des TSV Trudering konnten von der Zukunftsvision des Eisenbahnersportvereins überzeugt werden. Florin Costea trainierte zuletzt die Zweitvertretung der Truderinger, während Thomas Bauer die U18/1 in der Aufstiegsrunde zur Bezirksoberliga betreute.



Das Trainierteam bringt mit Louis und Marcel Bauer die beiden Söhne des neuen Cheftrainers mit an die Paul-Wassermann-Straße. Zudem folgte mit Leandro Offenhäuser ein weiterer Spieler dem Ruf des neuen Cheftrainers. Während Louis Bauer aus der U18/1 des TSV Trudering kommt und im zentralen Mittelfeld beheimatet ist, hat sein Bruder Marcel in der letzten Saison bereits Kreisklassenminuten in der Innenverteidigung des Konkurrenten gesammelt. Auch Leandro Offenhäuser sammelte letztes Jahr seine ersten Kreisklassenminuten und entwickelte sich dabei durchaus zu einem Fixpunkt im Spiel des TSV Trudering. In fünf Pflichtspielen gelangen Leandro, der in der Jugend bei 1860 München und Türkgücü München bereits Landesligaerfahrung sammelte, vier Tore und zwei Assists.



Der sportliche Leiter des Herrenbereichs der Eisenbahner, Felix Sebald, zeigte sich über die Entwicklungen hochzufrieden: "Ich bin sehr froh, dass wir Thomas und Florin von unserer Vision überzeugen konnten. Sie stehen wie zuvor auch Marco und Thomas symptomatisch für den Ostler-Weg. Menschlich und unkompliziert. Auch die Verpflichtung der drei Jungs von Trudering entspricht genau unserer Philosophie. Junge, bodenständige Spieler aus der Umgebung zu gestandenen Spielern im Herrenbereich zu entwickeln, wird das Ziel des ESV in der Zukunft sein."



Abgänge sind auf der anderen Seite keine bekannt. Mit Max Schäfer, Moritz Borggräfe und Leon Roth kehren zudem drei Spieler ins Aufgebot zurück, die in der vergangenen Saison aufgrund verschiedener Gründe keine große Rolle spielen konnten. Max Schäfer hat seinen Kreuzbandriss in Rekordzeit auskuriert, Moritz Borggräfe kehrt vom Fernstudium zurück und auch Leon Roth hat seine gesundheitlichen Beschwerden überwunden. Das Trainerteam hat somit einen Kader zur Verfügung, der nahezu auf jeder Position mit zwei gleichwertigen Spielern besetzt ist.



Angesichts der mit Sicherheit starken Gruppe in der Kreisklasse 5 München sind die Eisenbahner also gewappnet. Die Verantwortlichen warnen jedoch trotzdem vor einer schwierigen Saison. Felix Sebald: "Wir haben uns adäquat verstärkt und sind auf die neuen Herausforderungen vorbereitet. Doch die anderen Mannschaften waren auch nicht untätig. Die Gruppe wird stand jetzt nochmal deutlich stärker als letztes Jahr."