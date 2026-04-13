"Aus vereinsinternen Gründen": FC Hennef stellt Burak Mus frei Vize-Kapitän vom Mittelrheinligisten freigestellt von Andreas Santner · Heute, 11:37 Uhr · 0 Leser

Burak Mus ist vom FC Hennef freigestellt worden. – Foto: Boris Hempel

Beim FC Hennef 05 herrscht abseits des Rasens Aufregung. Wie der Verein bestätigte, wurde Vize-Kapitän Burak Mus mit sofortiger Wirkung vom Spiel- und Trainingsbetrieb freigestellt. Während die sportliche Leitung von einem „nachhaltig gestörten Vertrauensverhältnis“ spricht, sieht der 29-Jährige noch Klärungsbedarf.

Burak Mus ist beim FC Hennef eigentlich eine Institution. Abgesehen von einem kurzen Gastspiel beim Bonner SC trägt der Mittelfeldakteur bereits seit 2018 das Trikot des FCH und stand in insgesamt 139 Ligaspielen für den Klub auf dem Platz. In der laufenden Saison war Mus allerdings vom Pech verfolgt: Eine hartnäckige Sprunggelenksverletzung in der Hinrunde sorgte dafür, dass der Routinier bislang lediglich auf sechs Einsätze kam. Dass der Vize-Kapitän nun keine weiteren Spiele mehr für den FCH bestreiten wird, sickerte erst nach dem wichtigen Duell gegen die Sportfreunde Düren durch.

Sportliche Leitung: „Vertrauensverhältnis nachhaltig gestört“ Frank Fußhöller, der sportliche Leiter der Hennefer, erklärte den Schritt damit, dass eine weitere Zusammenarbeit zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr tragbar gewesen sei. Um die Mannschaft im Abstiegskampf nicht unnötig zu belasten, hielt man die Information zunächst unter Verschluss. Frank Fußhöller zum Aus von Mus: "Die Nachricht haben wir in der letzten Woche bewusst noch nicht an die Öffentlichkeit gegeben, um den vollen Fokus der Mannschaft auf das wichtige Spiel gegen die Sportfreunde Düren zu lenken. Leider mussten wir Burak Mus im Laufe der vergangenen Woche mit sofortiger Wirkung freistellen. Ohne detailliert auf die genauen Hintergründe einzugehen: Das Vertrauensverhältnis zwischen dem Spieler auf der einen sowie dem Verein und der sportlichen Leitung auf der anderen Seite war nachhaltig gestört. Aus diesem Grund blieb uns letztlich keine andere Möglichkeit, als diesen konsequenten Schritt zu gehen."