Aus im Pokalhalbfinale...💙💛

Für Empor Weimar ist der Traum vom Pokalfinale geplatzt – und das besonders bitter, denn das Endspiel findet im eigenen Stadion statt. In einem intensiven Halbfinale musste man sich auswärts bei Traktor Teichel knapp mit 3:2 geschlagen geben. Dabei startete Empor gut in die Partie und konnte mit 0:1 in Führung gehen. Die Mannschaft zeigte von Beginn an, dass sie unbedingt ins Finale einziehen wollte, und hielt kämpferisch stark dagegen. Doch noch vor der Halbzeit musste man den Ausgleich hinnehmen – besonders unglücklich: Nach einem Klärungsversuch landete der Ball als Eigentor im Netz.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Empor engagiert und versuchte, das Spiel wieder auf seine Seite zu ziehen. Dennoch geriet man in der 66. Minute mit 2:1 in Rückstand. In der Folge stellte das Team taktisch um, um offensiv mehr Druck zu erzeugen und den Ausgleich zu erzwingen. Mit zunehmender Spielzeit öffneten sich dadurch jedoch Räume in der Defensive, die Teichel kurz vor Schluss eiskalt nutzte und in der 88. Minute auf 3:1 erhöhte. Trotz des Rückschlags gab sich Empor nicht auf und kam in der Nachspielzeit (90+2) noch zum 3:2-Anschlusstreffer – für mehr reichte es jedoch nicht. Damit endet für Empor Weimar der Pokaltraum im Halbfinale – und die Chance, das Finale im eigenen Stadion zu bestreiten. Ein großer Dank gilt den zahlreichen mitgereisten Fans, die das Team über die gesamte Spielzeit unterstützt haben.💙💛💪🏻