Aus für Trainer in Wevelinghoven

Sportlich lief es nicht so schlecht

Erst im Sommer 2023 heuerten die Haep-Brüder in Wevelinghoven an, übernahmen die Mannschaft nach dem Abstieg aus der Bezirksliga. Die vergangene Saison schloss Wevelinghoven unter den Haeps im Mittelfeld der Liga auf Platz acht ab. In dieser Spielzeit sollte es nun wieder weiter nach oben gehen. Aus sportlicher Sicht lief es bislang sogar ganz ordentlich: Im Kreispokal steht Wevelinghoven nach Siegen gegen Kaarst und Reuschenberg schon in der dritten Runde. In der Liga startete der BVW mit einem Sieg gegen Delrath, einer Niederlage gegen Rommerskirchen/Gilbach und einem Unentschieden gegen den SV Glehn, wobei er gegen die Glehner zu Hause schon 3:0 geführt hatte. Nach nur drei Spieltagen ist nun aber überraschend Schluss. Wevelinghoven hat sich am Donnerstagabend von den Haep-Brüdern getrennt. „Die Jungs haben einen guten Job gemacht, aber es hat einfach nicht mehr gepasst“, sagt Wevelinghovens Vorsitzender Erolt Möller. Und auch Timo Haep betont: „Natürlich ist es schade, aber ich respektiere die Entscheidung des Vereins. Wir hatten unterschiedliche Auffassungen. Unsere Wertevorstellungen und unser Anspruchsdenken passten mit denen des Vereins nicht mehr überein.“

Offen für neue Aufgaben

Nach dem Aus in Wevelinghoven will Haep mit seinem Bruder am liebsten wieder sofort bei einem anderen Verein anheuern. „Ich bin für alles offen“, stellt der 33-Jährige klar. Bei Wevelinghoven wird wie schon vor anderthalb Jahren Max Mansfeld interimsweise an der Seitenlinie stehen. „Wir werden in den nächsten Tagen Gespräche mit potenziellen Kandidaten führen und schnellstmöglich einen Nachfolger präsentieren“, erklärt Möller das weitere Vorgehen. Wevelinghoven sucht nach einem „Menschenfänger“, ein Trainer der Sorte „Kumpeltyp“. „Er sollte eine gute Mischung aus jung und erfahren sein und mit jungen Spielern gut arbeiten können“, beschreibt Möller das Profil des neuen Trainers. Die wichtigste Aufgabe wird es sein, den eingeleiteten Umbruch weiter voranzutreiben. Bevor es mit einem neuen Trainer weitergeht, ist Wevelinghoven am Sonntag (15 Uhr) aber erst einmal zu Gast beim noch ungeschlagenen Aufsteiger VfR Büttgen.

Die restlichen Spiele am Wochenende: Die Schützenfestzeit neigt sich dem Ende zu, die Partien finden wieder zur gewohnten Zeit am Sonntag statt. Der FC Zons empfängt um 15 Uhr die DJK Novesia. Für den FC Delhoven geht es zum nächsten Derby nach Delrath. Die SG Grimlinghausen/Norf ist zu Gast bei Germania Grefrath. Der SV Rosellen muss beim TuS Reuschenberg ran und im Topspiel des Spieltags treffen die beiden Bezirksligaabsteiger SG Rommerskirchen/Gilbach und VdS Nievenheim aufeinander. Bereits am Donnerstag waren die Sportfreunde Vorst im Einsatz. Mit einem deutlichen 6:1-Erfolg gegen den FC Straberg übernimmt mindestens bis Sonntagnachmittag die Tabellenspitze.