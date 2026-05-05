Aus 4:0 mach 3:3 - CSV Marathon holt diesmal Zähler in Wickrath

Spieltag 31 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3:
Die Neuauflage zwischen TuS Wickrath und CSV Marathon Krefeld entwickelte sich zu einem völlig anderen Spiel als noch beim ersten Anlauf, der beim Stand von 4:0 für Wickrath wegen Gewitters abgebrochen worden war. Diesmal lagen die Gastgeber früh durch Noah Papenfuss vorne (3.), verloren danach jedoch den Zugriff.
Die Gäste drehten die Partie noch vor der Pause: Dennis Lerche (24.), Almir Arapovic (37.) und Emre Özkaya (40.) sorgten für eine 3:1-Führung, die den Spielverlauf zwischenzeitlich klar zugunsten der Krefelder verschob.
Im zweiten Abschnitt arbeitete sich Wickrath zurück in die Begegnung. Niek Gabriel Mäder verkürzte in der Schlussphase (76.), ehe Niklas Clemens kurz vor dem Ende den Ausgleich erzielte (87.). Für beide Teams bedeutet das Remis im Tabellenmittelfeld einen kleinen Schritt, ohne dass sich die Ausgangslage entscheidend verändert: Wickrath bleibt im erweiterten Verfolgerfeld stabil, während Marathon Krefeld den Anschluss an die obere Tabellenhälfte weiterhin nur bedingt herstellen kann, denn der TuS hat sechs Zähler mehr und bleibt deshalb im Rennen um die Top sechs klar im Vorteil.
32. Spieltag
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - CSV Marathon Krefeld
So., 17.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SpVg Odenkirchen
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Thomasstadt Kempen
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - DJK Fortuna Dilkrath
So., 17.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Sportfreunde Neuwerk
So., 17.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - OSV Meerbusch
So., 17.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - Türkiyemspor Mönchengladbach
33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - 1. FC Mönchengladbach
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC Union Nettetal II
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Thomasstadt Kempen
So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TuS Wickrath
So., 31.05.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - VfL Tönisberg
So., 31.05.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Viersen
So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRa Brüggen
34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr Thomasstadt Kempen - SpVg Odenkirchen
Sa., 06.06.26 18:15 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath
So., 07.06.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Sportfreunde Neuwerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 07.06.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - CSV Marathon Krefeld
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Türkiyemspor Mönchengladbach