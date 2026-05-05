Aus 4:0 mach 3:3 - CSV Marathon holt diesmal Zähler in Wickrath

Bezirksliga 3: TuS Wickrath hat mit 4:0 gegen den CSV Marathon Krefeld geführt, doch dann schlug das Gewitter zu. Am Dienstag wurde die Partie mit einem gänzlich anderen Spielverlauf nachgeholt.

von André Nückel · Heute, 22:33 Uhr
CSV Marathon erkämpft Punkt.
CSV Marathon erkämpft Punkt. – Foto: Ralph Görtz

Spieltag 31 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3:

Die Neuauflage zwischen TuS Wickrath und CSV Marathon Krefeld entwickelte sich zu einem völlig anderen Spiel als noch beim ersten Anlauf, der beim Stand von 4:0 für Wickrath wegen Gewitters abgebrochen worden war. Diesmal lagen die Gastgeber früh durch Noah Papenfuss vorne (3.), verloren danach jedoch den Zugriff.

Die Gäste drehten die Partie noch vor der Pause: Dennis Lerche (24.), Almir Arapovic (37.) und Emre Özkaya (40.) sorgten für eine 3:1-Führung, die den Spielverlauf zwischenzeitlich klar zugunsten der Krefelder verschob.

Im zweiten Abschnitt arbeitete sich Wickrath zurück in die Begegnung. Niek Gabriel Mäder verkürzte in der Schlussphase (76.), ehe Niklas Clemens kurz vor dem Ende den Ausgleich erzielte (87.). Für beide Teams bedeutet das Remis im Tabellenmittelfeld einen kleinen Schritt, ohne dass sich die Ausgangslage entscheidend verändert: Wickrath bleibt im erweiterten Verfolgerfeld stabil, während Marathon Krefeld den Anschluss an die obere Tabellenhälfte weiterhin nur bedingt herstellen kann, denn der TuS hat sechs Zähler mehr und bleibt deshalb im Rennen um die Top sechs klar im Vorteil.

Fr., 08.05.2026, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV Meerbusch
TuS Wickrath
TuS Wickrath
19:45live
Spieltext OSV Meerbu. - TuS Wickrath

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-Bockum
TuRa Brüggen
TuRa Brüggen
20:00live
Spieltext TSV Bockum - Brüggen

Sa., 09.05.2026, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg Odenkirchen
VfL Tönisberg
VfL Tönisberg
19:00live
Spieltext Odenkirchen - Tönisberg

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde Neuwerk
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20
15:00
Spieltext SF Neuwerk - SC St. Tönis II

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt Kempen
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna Dilkrath
15:15
Spieltext Thomasstadt - DJK Dilkrath

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union Nettetal
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24
15:30
Spieltext Nettetal II - SSV Grefrath

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-Fischeln
1. FC Mönchengladbach
1. FC Mönchengladbach
15:30
Spieltext VfR Fischeln - FC Mgladbach

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon Krefeld
1. FC Viersen
1. FC Viersen
15:30live
Spieltext CSV Marathon - FC Viersen

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - CSV Marathon Krefeld
So., 17.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SpVg Odenkirchen
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Thomasstadt Kempen
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - DJK Fortuna Dilkrath
So., 17.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Sportfreunde Neuwerk
So., 17.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - OSV Meerbusch
So., 17.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - Türkiyemspor Mönchengladbach

33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - 1. FC Mönchengladbach
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC Union Nettetal II
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Thomasstadt Kempen
So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TuS Wickrath
So., 31.05.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - VfL Tönisberg
So., 31.05.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Viersen
So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRa Brüggen

34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr Thomasstadt Kempen - SpVg Odenkirchen
Sa., 06.06.26 18:15 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath
So., 07.06.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Sportfreunde Neuwerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 07.06.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - CSV Marathon Krefeld
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Türkiyemspor Mönchengladbach

