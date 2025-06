Aus 1:3 wird 7:3 - Oberalting bleibt in der Kreisliga

Der SV Eurasburg-Beuerberg sah lange nach dem Sieger aus, musste sich aber spät geschlagen geben und tritt den Gang in die Kreisklasse an.

Dabei ging es für die Gäste gut los: Christian Martner brachte den SV nach 21 Minuten in Führung. Ben Dotterweich konnte kurz vor der Pause ausgleichen (44.). Nach Wiederanpfiff traf erneut Eurasburg, Bela Burger war der Torschütze (50.). Nach etwas mehr als einer Stunde erhöhte Felix Nörling sogar auf 3:1. In der Nachspielzeit fuhr der TSV Oberalting-Seefeld den Gästen in die Parade, als Roman Hüttling und Patrick Feicht den Ausgleich herbeischafften (90.+1 und 90.+2).

In der Nachspielzeit drehten die Gastgeber dann auf: In den ersten 15 Minuten trafen Moritz Dreher, Ben Dotterweich und Leander Kraus zur 6:3-Führung (94., 97. und 100.). Nach dem letzten Seitenwechsel war erneut Kraus erfolgreich (107.). In der 90. Minute stand es noch 1:3, nach 120 Minuten hieß es 7:3. Mit der späten Mammutleistung sichert der TSV Oberalting-Seefeld die Kreisliga.

TSV Oberalting-Seefeld – SV Eurasburg-Beuerberg 7:3 n.V.

TSV Oberalting-Seefeld: Maximilian Kraus, Markus Hüttling, Laurenz Mantel (61. Mahdi Shokory), Moritz Dreher, Roman Hüttling, Luca Mittmann (73. Manuel Feicht), Marco Gosemann, Mahbob Sadat Sayed (46. Benedikt Huber), Ben Dotterweich (68. Fabian Nüdling), Leander Kraus (109. Louis Lenz), Patrick Feicht - Trainer: Manuel Feicht

SV Eurasburg-Beuerberg: Stefan Klostermair, Josef Geiger, Christian Bauer, Jonas Muck, Valentin Seelbach (104. Fabian Kreuzig), David Nocker, Michael Kerschbaumer, Bela Burger, Christian Martner, Felix Nörling (112. Benedikt Stumpf), Lukas Bergmoser (56. Patrick Scholz) - Trainer: Felix Jung

Schiedsrichter: Benjamin Sölch (Wilting)

Tore: 0:1 Christian Martner (21.), 1:1 Ben Dotterweich (41.), 1:2 Bela Burger (50.), 1:3 Felix Nörling (68.), 2:3 Roman Hüttling (90.+1), 3:3 Patrick Feicht (90.+2), 4:3 Moritz Dreher (94.), 5:3 Ben Dotterweich (97.), 6:3 Leander Kraus (100.), 7:3 Leander Kraus (107.)