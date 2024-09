Auhagen warnt Grafen vor "der ganz feinen Klinge"

Am 9.Spieltag der Bezirksliga West geht es für Primus SV Neufraunhofen zum zweiten Mal in der Saison nach Straubing. Am Sonntag sind die Grafen um 14 Uhr bei Aufsteiger SV Türk Gücü Straubing zu Gast.

„Mit Türk Gücü erwartet uns eine unangenehme Aufgabe mit Spielern, die zur ganz feinen Klinge fähig sind“, lobt Neufraunhofens Trainer Alexander Auhagen die technischen Fähigkeiten des kommenden Gegners. Der Aufsteiger, der nach vier Jahren auf Bezirksebene eine Extrarunde in der Kreisliga Straubing drehen musste, hat sich gleich ordentlich zurückgemeldet. Sieben Punkte aus den ersten drei Partien ließen die Verantwortlichen jubeln, ehe es mit nur einem Punkt aus vier Spielen eine Durststrecke zu überwinden gab. Der Urlaubsmonat August könnte dabei durchaus eine Rolle gespielt haben. Vergangene Woche drehte das Team um Torjäger Clirim Ndrecaj einen 2:0-Rückstand in Ergoldsbach noch in ein 2:3 und siegte so erstmals seit Anfang August. Ndrecaj ist dabei zuverlässigster Scorer der „türkischen Kraft“. In acht Spielen traf er siebenmal und legt ein Tor vor.