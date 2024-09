Auftaktsieg gegen den VFR Mannheim

Am vergangenen Wochenende startete die A-Jugend nach dem Aufstieg in die Verbandsliga mit einem überzeugenden 6:2-Sieg gegen den VFR Mannheim in die neue Saison. Der VFR, bekannt als eine der stärkeren Mannschaften der Liga, trat wie erwartet mit hoher Qualität an, aber unsere Mannschaft zeigte sich von Beginn an entschlossen, einen erfolgreichen Start hinzulegen.

Bereits in der 8. Minute eröffnete Miguel Romero nach einer präzisen Vorlage von Lennart Stamm das Torfestival und brachte das Team mit 1:0 in Führung. Zwölf Minuten später war es erneut Romero, der nach einem weiteren Zuspiel von Stamm auf 2:0 erhöhte. Die Kombination aus starkem Passspiel und effizienten Abschlüssen war in dieser Phase der Partie entscheidend.