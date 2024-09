Aufstiegskandidat Viktoria Goch meldet sich wieder zurück

Noch vor einem Jahr hatte der Titelanwärter zu einem ähnlich frühen Zeitpunkt der Saison dort eine empfindliche 2:4-Niederlage kassiert. Diesmal leisteten die Sportfreunde jedoch erstaunlich wenig Widerstand. Darüber ärgerte sich auch Trainer Sebastian Clarke. „Es war insgesamt kein so richtig gutes Spiel. Goch war auch nicht total überzeugend, aber sie konnten mit sehr wenig Aufwand die drei Punkte holen. Wir haben sie nicht so sehr gefordert, wie wir uns das vorgenommen hatten“, sagte der Trainer des Gastgebers.

Luca Palla hatte die Viktoria nach einem einstudierten Spielzug in der 24. Minute in Führung gebracht. Die Torvorlage lieferte Marvin Hitzek. „Das haben wir am Freitag noch genau so trainiert“, freute sich Daniel Beine, dessen Team den knappen Vorsprung mit in die Halbzeit nahm. Nach dem Seitenwechsel dauerte es bloß zwei Minuten, bis der Gocher Coach abermals jubeln durfte. Ein Einwurf auf der linken Seite landete bei Anes Tiganj, der Gabriel Preuß in Szene setzte. Der 25-Jährige stellte auf 2:0.