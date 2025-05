Aufstiegsentscheidung In Kreisliga A gefallen - Zittern im Keller

TSV Heimaterde Mülheim – Fatihspor Mülheim 0:4

TSV Heimaterde Mülheim: Tobias Tillmann, Manuel Fischer, Niklas Herkrath, Alexander Prions, Niklas Dahm (46. Alexander Prions), Kevin Rademacher, Jakob Jäger, Bryan Lotz, Noah Lazeta, Yanis Luca Schreiber, Max Russer - Trainer: Dennis Bruhnke

Fatihspor Mülheim: Christian Binder, Muhammet Ali Terzi, Kaan Aksu, Mert-Ahmed Askar, Emre Parlakoglu (46. Tunahan Askar), Abdessamad Laktab, Mirac Efe Cakim, Yusuf Izzeddin Isik, Sefa Yilmaz Özkaya, Anil Yildirim, Eray Karakus (46. Murat Kahriman) - Trainer: Ercan Katircioglu

Schiedsrichter: Efe Ali Karan - Zuschauer: 69

Tore: 0:1 Eray Karakus (12.), 0:2 Anil Yildirim (15.), 0:3 Anil Yildirim (24.), 0:4 Anil Yildirim (31.)

___________

Spvgg Meiderich 06/95 – TuSpo Saarn 1908 4:3

Spvgg Meiderich 06/95: Dominik Varlemann, Dennis Freikamp, Nick Kirstein, Samid Kurtanovic, Lukas Roman, Cüneyt Türk (85. Arsan Azeez Halee Halee), Cihad Saral (89. Aaron Kazimierczak), Mark Sandfort (77. John Ebuka Meremikwu), Julian Dzieza, Tobias Marco Freiwald (95. Sadam Zoioui), Riccardo Nitto (92. Dominic Dahmen) - Trainer: Oliver Petzold

TuSpo Saarn 1908: Sebastian Pawlik, Julien Wolterhoff, Tim van De Wetering, Fabian Hübner (62. Levi Alexander Ott), Luis Robert Gebauer, Jannis Stedter (77. Jenusan Uthayakumar), Patrick Junk, Tim-Samuel Bengs (80. Arhan Yusuf Ilkbahar), Simon Sander, Faouzi Amhamdi (68. Konstantin Lucas Wolf), Marvin Ellmann - Trainer: Felix Maly

Schiedsrichter: Predrag Blagojevic (Duisburg) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Tobias Marco Freiwald (4.), 1:1 Simon Sander (7.), 2:1 Riccardo Nitto (24.), 2:2 Tim-Samuel Bengs (43.), 2:3 Marvin Ellmann (45.+2), 3:3 Samid Kurtanovic (56.), 4:3 Riccardo Nitto (68.)

___________

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

So., 25.05.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SC Croatia Mülheim

So., 25.05.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SV Duissern

So., 25.05.25 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SV Rot-Weiss Mülheim

So., 25.05.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger FV 08 II

So., 25.05.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - Spvgg Meiderich 06/95

So., 25.05.25 15:30 Uhr TuS Mündelheim - TSV Heimaterde Mülheim



30. Spieltag

So., 01.06.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - Mülheimer SV 07 II

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SG Duisburg-Süd 98/20

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Croatia Mülheim - TuS Mündelheim

So., 01.06.25 15:30 Uhr SV Duissern - ETuS Bissingheim

So., 01.06.25 15:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Fatihspor Mülheim

So., 01.06.25 15:30 Uhr SV Heißen - TuSpo Saarn 1908

___________

So lief der 28. Spieltag der Kreisliga A2 Duisburg

Die Meisterschaft in der Gruppe 2 ist schon längst entschieden. Rhenania Hamborn kehrt verdientermaßen in die Bezirksliga zurück und verweist die Konkurrenten auf die Plätze. Noch alles offen ist derweil im Kampf um den Klassenerhalt. Mit dem SV Hamborn 1890, der DJK Lösort Meiderich, dem 1. FC Hagenshof und Viktoria Wehofen sind noch vier Mannschaften mitten drin. Auch für Wacker Dinslaken II könnte es nochmal gefährlich werden, wenngleich davon eher weniger auszugehen ist.

Während für Hamborn 90 der Spieltag nichts Gutes bereithielt - das Team unterlag Wacker Dinslaken mit 1:7 -, verpassen es Lösort und Hagenshof ein wenig Abstand zum Tabellenkeller zu generieren. Beide mussten in ihren Partien jeweils die Punkte teilen. Ein Herzschlagfinale an den letzten beiden Spieltagen deuten sich an und auch hier geht der Blick in Richtung Bezirksliga. Ein Platz ist sicher noch als Abstiegsplatz zu vergeben, doch es könnten auch zwei Teams absteigen müssen.

1. FC Hagenshof verpasst Big-Points

1. FC Hagenshof - TV Jahn Hiesfeld