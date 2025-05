Drama in Meiderich: 06/95 wird Meister & steigt in die Bezirksliga auf

Das große Finale steht bevor. Am Sonntag kann sich entscheiden, ob die Spvgg Meiderich 06/95 eine starke Saison mit dem Aufstieg in die Bezirksliga vorzeitig krönen kann oder ob die Entscheidung vertagt wird. Auf dem Platz empfangen die Meidericher den Verfolger TuSpo Saarn, der bei noch drei ausstehenden Spieltagen fünf Punkte Rückstand auf den Primus hat. Die Rechnung ist also denkbar einfach: Gewinnt 06/95 sind sie Meister und steigen auf, gibt es eine Punketeilung ist die Entscheidung vertagt, gewinnt Saarn, schmilzt der Vorsprung auf zwei Zähler und es bleibt weiter spannend. FuPa Niederrhein begleitet die Partie ausführlich vor Ort und hält euch mittels Liveticker, den Höhepunkten bei FuPa.tv und einer Bildergalerie im Anschluss bestens informiert.

Beide Mannschaften dürften sich am Sonntag auf ein Geduldsspiel einstellen. Natürlich will niemand den Fehler machen, der zum Gegentor führt. Zudem stehen die beiden besten Defensivreihen der Spielzeit auf dem Feld. Nur 32 Gegentore kassierte Saarn in 23 Begegnungen, was den Bestwert in der Liga darstellt. Mit 38 Gegentreffern ist die Hintermannschaft der Meidericher auf einem ähnlich guten Niveau unterwegs. Nahezu ausgeglichen ist die Statistik in der Offensive. 64 Torerfolge von TuSpo stehen 66 Treffer von Meiderich gegenüber. Die Zuschauer können sich also schon jetzt auf ein packendes, ein umkämpftes Spiel um die Meisterschaft freuen.