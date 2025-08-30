Aufstiegsduo bleibt oben auf, Stuttgart holt einen Punkt bei 1860

Die Aufsteiger MSV Duisburg und TSG Hoffenheim II hatten wohl nur die Wenigsten nach vier Spieltagen als Führungsduo auf dem Zettel. Der MSV drehte einen 0:2-Rückstand gegen den SC Verl noch in einen Sieg, während die Sinsheimer von einer herausragenden Einzelleistung von Ayoube Amaimouni-Echghouyab drei Punkte zehren können. Der TSV Havelse wartet nach einer 0:2-Pleite gegen den VfL Osnabrück weiter auf den ersten Dreier, ebenso wie der FC Ingolstadt, der sich mit Energie Cottbus die Punkte teilte. Am Freitag setzte sich Viktoria Köln knapp gegen den SSV Jahn Regensburg mit 1:0 durch.

Kloss' Treffer Reicht der Viktoria

Köln hatte zunächst mehr Spielanteile und verpasste in der Frühphase der Partie durch Yannick Tonye (9.) die große Chance zur Führung, doch Felix Gebhardt parierte. Wenig späte musste der Jahn auch erneut tief durchatmen, als David Otto nur den Querbalken traf (12.). Nach der ersten Viertelstunde nahm die Sturm-und-Drangphase der Domstädter etwas ab. Deshalb war es durchaus verwunderlich, als Tim Kloss nach einem Eckstoß aus kurzer Distanz den Ball über die Linie drückte (40.). Kurz vor Halbzeitpfiff trat erneut Tonye in Erscheinung, doch auch er traf mit seinem Schlenzer nur Aluminium (45.+1).

Am Ende behauptete sich die Viktoria gegen den Jahn. – Foto: Imago Images

Nach einer guten Stunde nahmen die Gäste auch etwas aktiver an der Partie teil. Zunächst verhinderte Dudu den Einschlag nach einem wuchtigen Abschluss von Benedikt Bauer (61.), woraufhin der eingewechselte Nick Seidel nur den Pfosten traf (63.). Köln beschränkte sich in der Folge auf Defensivaufgaben und fand damit auch Erfolg, Regensburg fand zu selten Lücken im Abwehrverbund. Der goldene Treffer von Kloss sollte schließlich zum zweiten Dreier für die Kölner reichen, die im Tableau für den Moment auf Platz vier springen. Viktoria Köln – SSV Jahn Regensburg 1:0

Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Christoph Greger, Lars Dietz, Jonah Sticker, Simon Handle (90. Benjamin Zank), Tobias Eisenhuth, Tim Kloss, Robin Velasco (63. Yannick Tonye), Lex-Tyger Lobinger, David Otto (80. Meiko Sponsel), Leonhard Münst (80. Verthomy Boboy) - Trainer: Marian Wilhelm

SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Robin Ziegele (61. Nick Seidel), Leopold Wurm, Benedikt Bauer, Leo Mätzler, Felix Strauss, Nicolas Oliveira (82. Sebastian Stolze), Andreas Geipl (61. Adrian Fein), Noel Eichinger, Phil Beckhoff (61. Dustin Forkel), Lucas Hermes (70. Florian Dietz) - Trainer: Michael Wimmer

Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Oberweikertshofen) - Zuschauer: 3550

Tore: 1:0 Tim Kloss (41.) _____ Überragender Pick nicht von Aue unter Kontrolle zu bringen

In der Anfangsphase tasteten sich die beiden Seiten noch etwas ab, die Partie hielt sich zunächst vorwiegend zwischen den Strafräumen ab. Erst nach einer guten halben Stunde nahm die Partie Fahrt auf. Ryan Malone spielte unfreiwillig seinem Gegenspieler Kasim Rahibic in den Fuß. Dieser leitete weiter auf Florian Pick, dessen Flanke Kai Brünker per Kopf im Tor unterbrachte (32.). Die Veilchen konnten sich kaum neu sortieren, da rollte der nächste Angriff der Saarländer. Rodney Elongo-Yombo nahm Pick mit, der nicht lange fackelte und wuchtig zum Doppelschlag abschloss (34.). Aue hoffte in der Folge auf eine Antwort, bot aber wenig konkrete Gelegenheiten an. Saarbrücken agierten im zweiten Durchgang dominanter, ließ die Chance zur Vorentscheidung jedoch durch Rahibic (57.) und etwas später Bünker (58.) liegen. Die Gäste blieben deshalb noch am Leben und verkürzten mit Anbruch der Schlussphase sogar noch einmal durch Maximilian Schmid (77.). Die Aufbruchsstimmung verpuffte aber recht schnell wieder, nachdem Pick im Alleingang für den alten Zwei-Tore-Vorsprung sorgte (85.). Der Doppeltorschütze legte später noch für Elongo-Yombo vor, der mit dem 4:1-Treffer schlussendlich den Deckel draufmachte. 1. FC Saarbrücken – FC Erzgebirge Aue 4:1

1. FC Saarbrücken: Phillip Menzel, Calogero Rizzuto (74. Philip Fahrner), Lasse Wilhelm, Sven Sonnenberg, Till Schumacher, Joel Bichsel, Kasim Rabihic, Elijah Krahn (74. Manuel Zeitz), Florian Pick (90. Tim Civeja), Rodney Elongo-Yombo (90. Luca Wollschläger), Kai Brünker (90. Patrick Schmidt)

FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Pascal Fallmann (71. Anthony Barylla), Tristan Zobel, Erik Majetschak (46. Mika Clausen), Erik Weinhauer (46. Maximilian Schmid), Ryan Malone, Luan Simnica (86. Moritz Seiffert), Eric Uhlmann, Marvin Stefaniak, Julian Günther-Schmidt (71. Julian Guttau), Jannic Ehlers

Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel)

Tore: 1:0 Kai Brünker (32.), 2:0 Florian Pick (34.), 2:1 Maximilian Schmid (77.), 3:1 Florian Pick (85.), 4:1 Rodney Elongo-Yombo (89.) _____

Offener Kampf zwischen Cottbus und Ingolstadt

In der Anfangsphase kamen beide Teams zu Chancen. Leon Guwaras Abschluss in vielversprechender Position wurde geblockt (10.), auch Dominik Pelivan verfehlte per Kopf das Ziel (16.). Auf der anderen Seite musste Energie-Keeper Alexander Sebald nach einem gefährlichen Kopfball in höchster Not eingreifen (21.). Cottbus wurde stärker und setzte die Schanzer zunehmend unter Druck. Tolcay Cigerci verpasste den Einschlag nach starker Parade von Markus Ponath. Dieser war wenige Minuten später machtlos, als Cigerci einen Handelfmeter sicher zur Führung verwandelte (34.). Kurz vor Halbzeitpfiff ließ Ingolstadt in Person von Jonas Scholz noch einmal aufhorchen, doch erneut war Sebald zur Stelle und wehrte den Flachschuss zur Seite ab (42.).

Cottbus tritt nach dem Remis weiter auf der Stelle. – Foto: Imago Images

In Durchgang zwei konnte sich keine der beiden Seiten wesentlich behaupten. Etwas überraschend war der FCI wieder pari als Frederik Carlsen eine Flanek von Mattis Hoppe zum Ausgleich vollendete (61.). In der Schlussphase versuchten es die Lausitzer noch einmal mit Offensivvorstößen, Ponath vereitelte dabei den Versuch von Can-Yahya Moustfa (80.). Auf der Gegenseite rettete Sebald auf der Linie gegen Mads Borchers (83.), kurz vor Schlusspfiff köpfte Timmy Thiele für Energie am Gehäuse vorbei. Ingolstadt wartete somit weiter auf den ersten Sieg, Cottbus sammelt den fünften Zähler aus den ersten vier Spielen. FC Energie Cottbus – FC Ingolstadt 04 1:1

FC Energie Cottbus: Alexander Sebald, Tim Campulka (64. Dennis Duah), Henry Rorig, Nyamekye Awortwie-Grant, Leon Guwara (72. Axel Borgmann), Jonas Hofmann, Dominik Pelivan, Tolcay Cigerci, Jannis Boziaris (65. Ted Tattermusch), Justin Butler (65. Can-Yahya Moustfa), Erik Engelhardt (82. Timmy Thiele)

FC Ingolstadt 04: Markus Ponath, Marcel Costly (67. Gustav Christensen), Simon Lorenz, Mattis Hoppe, Linus Rosenlöcher (10. Yannick Deichmann), Jonas Scholz, Lukas Fröde, Max Besuschkow, Dennis Kaygin (46. Max Plath), Frederik Carlsen (65. Yann Sturm), Mads Borchers (84. Julian Kügel)

Schiedsrichter: Fabienne Michel

Tore: 1:0 Tolcay Cigerci (35. Handelfmeter), 1:1 Frederik Carlsen (61.) _____

Havelse zu harmlos gegen Osnabrück

Nach leichten Anlaufschwierigkeiten liefen beide Seiten heiß. Lars Kehl sorgte für den ersten Warnschuss (12.) für Osnabrück, auf der anderen Seite verfehlte auch Julius Düker das Gehäuse (15.). In der 23. Spielminute sorgte Havelses Top-Stürmer Marko Ilic für ein Highlight, als er einen Freistoß an den Querbalken setzte. Der TSV war eigentlich gut in der Partie drin, musste kurz darauf aber die kalte Dusche verkraften. Robin Meißner hielt den Schlappen in einen Pass von Tom Opitz und der Abpraller landete aus Sicht des Keepers unglücklich im eigenen Kasten (32.). Mit dem Seitenwechsel gewann der VfL mehr an Übergewicht und belohnte sich nach einer guten Stunde mit dem nächsten Treffer. Nach Ecke von Frederik Christensen stahl sich Bjarke Jacobsen seinem Bewacher davon und köpfte aus kurzer Distanz in die rechte Torecke (61.). Havelse musste nun selbst reagieren, fand jedoch zu selten die entscheidende Lücke. Stattdessen verpasste für Osnabrück Kai Pröger (74.) und Ismail Badjie (78.) die Vorentscheidung, da jeweils Tom Opitz vereitelte. Die Hausherren bissen sich schlussendlich die Zähne am VfL aus und warten weiter auf den ersten Sieg in der 3. Liga. TSV Havelse – VfL Osnabrück 0:2

TSV Havelse: Tom Opitz, Dominic Minz, Besfort Kolgeci (78. Arlind Rexhepi), Emre Aytun (45. Leon Sommer), Jannik Oltrogge (60. Johann Berger), Florian Riedel, Julius Düker, Noah Plume, Nassim Boujellab, Marko Ilic, John Xaver Posselt (46. Lorenzo Paldino) - Trainer: Samir Ferchichi

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Jannik Müller, Robin Fabinski, Patrick Kammerbauer, Kevin Schumacher (59. Frederik Christensen), Bjarke Jacobsen, Fridolin Wagner (89. Robert Tesche), Tony Rudy Lesueur (71. Bernd Riesselmann), Lars Kehl (60. Ismail Badjie), Robin Meißner (71. Kai Pröger) - Trainer: Timo Schultz

Schiedsrichter: Davina Lutz (Poppenhausen)

Tore: 0:1 Robin Meißner (32.), 0:2 Bjarke Jacobsen (61.) >>> Zum WhatsApp-Kanal für die 3. Liga von FuPa _____ Haugen im letzten Atemzug für einen Punkte der Löwen

Stuttgart gab sich von Beginn an auf Augenhöhe mit den Münchener Löwen und erspielten sich auch die ersten Gelegenheiten. Jordan Majchrzak verpasste nach Vorarbeit von Nicolas Sessa (18.), wenig später klären Jesper Verlaat und Keeper Thomas Dähne das Chaos im Strafraum in höchster Not (21.). Wenige später war schließlich der Bann gebrochen. Mirza Catovic vollendete eine punktgenaue Flanke von Leny Meyer zur 1:0-Führung (25.). Die Hausherren waren in der Folge um Spielkontrolle bemüht, doch Stuttgart hielt weiter mutig dagegen. Die ganz großen Gelegenheiten blieben in der Folge für 1860 aus, stattdessen verpasste Mohamed Sankoh kurz vor Halbzeitpfiff mit einem Schuss ins Außennetz die große Chance zum nächsten Treffer (43.).

Stuttgart durfte den Führungstreffer bejubeln. – Foto: Pressefoto Eibner

Der TSV kam etwas zielstrebiger aus den Kabinen und hatte nach wenigen Minuten auch den Torschrei auf den Lippen. Doch Florian Hellstern lenkte einen Kopfball von Maximilian Wolfram noch an die Latte (53.). 1860 sorgte für immer mehr Druck versuchte den Kontrahenten in der eigenen Hälfte zu ersticken. Es fehlte jedoch lange Zeit an Durchschlagskraft. Erst eine Ecke tief in der Nachspielzeit sorgte für die Erlösung. Im Strafraum leitete Verlaat per Hacke weiter auf Sigurd Haugen, der die Kugel über die Linie drückte (90.+7). 1860 hält sich für den Moment weiter auf Platz drei, während die Schwaben den großen Coup in der Bayerischen Landeshauptstadt verpassten. TSV 1860 München – VfB Stuttgart II 1:1

TSV 1860 München: Thomas Dähne, Jesper Verlaat, Sean Dulic, Tim Danhof, Siemen Voet (86. Sigurd Haugen), David Philipp (89. Raphael Schifferl), Thore Jacobsen (70. Patrick Hobsch), Tunay Deniz (46. Max Christiansen), Maximilian Wolfram, Kevin Volland, Florian Niederlechner

VfB Stuttgart II: Florian Hellstern, Dominik Nothnagel, Leny Meyer, Alexander Groiß, Samuele Di Benedetto (46. Eliot Bujupi), Nicolas Sessa, Christopher Olivier (56. Michael Glück), Efe Korkut (78. Maximilian Herwerth), Mirza Catovic, Mohamed Sankoh (56. Mansour Ouro-Tagba), Jordan Majchrzak (69. Julian Lüers)

Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 15000

Tore: 0:1 Mirza Catovic (25.), 1:1 Sigurd Haugen (90.+7) _____ MSV behauptet dank Moralleistung die Tabellenführung

>>> Zum Spielbericht Es lief die 78. Spielminute, Timur Gayret brachte den SC Verl mit 2:0 in Führung, die erste Pleite des MSV deutete sich an. Doch es folgte eine furiosen Schlussphase der Gäste, in welcher sie mittels drei Treffern das Spiel komplett auf den Kopf stellten und damit weiterhin von Platz eins grüßen. SC Verl – MSV Duisburg 2:3

SC Verl: Philipp Schulze, Fynn Otto, Niko Kijewski, Oualid Mhamdi (72. Paul Lehmann), Martin Ens, Yari Otto, Berkan Taz (87. Michel Stöcker), Timur Gayret, Dennis Waidner, Dominik Steczyk (78. Chilohem Onuoha), Alessio Besio (78. Jonas Arweiler)

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Alexander Hahn, Can Coskun (72. Conor Noß), Rasim Bulic, Steffen Meuer (46. Mert Göckan), Maximilian Dittgen (46. Jan-Simon Symalla), Christian Viet (78. Jesse Tugbenyo), Patrick Sussek, Tim Heike (46. Thilo Töpken) - Trainer: Marvin Höner - Trainer: Leon Welter

Schiedsrichter: Sebastian Hilsberg (Grünstadt) - Zuschauer: 3800

Tore: 1:0 Berkan Taz (20.), 2:0 Timur Gayret (77.), 2:1 Jan-Simon Symalla (81.), 2:2 Thilo Töpken (84.), 2:3 Conor Noß (90.+2)

Gelb-Rot: Niko Kijewski (86./SC Verl/Wiederholtes Foulspiel) _____ Hoffenheim setzt Traumstart fort

Hansa hatte zunächst mehr vom Spiel, doch der erste wesentliche Abschluss entfiel auf die Sinsheimer. Ayoube Amaimouni-Echghouyab behauptete sich gegen gleich drei Gegenspieler und visierte daraufhin erfolgreich das lange Eck mit einem Schlenzer an (13.). Die Kogge versuchte sich in der Folge immer wieder in der Offensive, doch biss sich die Zähne an kompakt verteidigenden Hoffenheimern aus. Zum zweiten Durchgang erhielt Viktor Bergh nach Vorarbeit von Kenan Faktic die Kugel in vielversprechender Position, scheiterte jedoch am zurückeilenden Kelven Frees (47.). Der Hoffenheimer Abwehrspieler stand unglücklicherweise darauf erneut im Mittelpunkt, als Benno Dietze ihm unglücklich aufs Bein fiel und somit eine wohl schwerwiegende Verletzung auslöste (58.). Die Partie trudelte nach langer Unterbrechung etwas vor sich hin. Erst ein gefährlicher Abschluss von Paul Henrrich weckte die Verantwortlichen wieder auf, Benjamin Uphoff parierte (72.). Es ging auf die Schlussphase zu und beide Seiten versuchten es immer wieder mit offensiven Vorstößen, die schlussendlich aber nicht für die notwendige Gefahr sorgten. Aufsteiger Hoffenheim bleibt dem MSV Duisburg somit weiter auf den Fersen und beeindruckt die Liga mit routinierten Vorstellungen. F.C. Hansa Rostock – TSG 1899 Hoffenheim II 0:1

F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Franz Pfanne, Ahmet Gürleyen, Florian Carstens, Viktor Bergh, Nico Neidhart (73. Tim Krohn), Marco Schuster (88. Dario Gebuhr), Benno Dietze, Kenan Fatkic (84. Jonas Dirkner), Paul Stock (73. Cedric Harenbrock), Maximilian Krauß

TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Kelven Frees (64. Diren Dagdeviren), Hennes Behrens, Luca Erlein, Valentin Lässig, Arian Llugiqi (80. Florian Bähr), Ruben Reisig, Luka Djuric (89. Yannis Hör), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (80. Nader El-Jindaoui), Paul Hennrich, Deniz Zeitler (89. Ben Opoku)

Schiedsrichter: Simon Schreiner (Pfarrkirchen)

Tore: 0:1 Ayoube Amaimouni-Echghouyab (13.) _____ Liveticker: SSV Ulm - SV Waldhof Mannheim

So geht es am kommenden Spieltag weiter

5. Spieltag

12.09.25 SSV Jahn Regensburg - Rot-Weiss Essen

13.09.25 FC Ingolstadt 04 - 1. FC Schweinfurt 05

13.09.25 VfB Stuttgart II - 1. FC Saarbrücken

13.09.25 FC Erzgebirge Aue - Viktoria Köln

13.09.25 MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden

13.09.25 TSG 1899 Hoffenheim II - SC Verl

13.09.25 Alemannia Aachen - SSV Ulm 1846 Fußball

14.09.25 VfL Osnabrück - F.C. Hansa Rostock

14.09.25 SV Waldhof Mannheim - FC Energie Cottbus

14.09.25 TSV 1860 München - TSV Havelse

