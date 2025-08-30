MSV Duisburg wahrt dank Mega-Comeback seine makellose Bilanz

Auf einen ersten Durchgang zum Vergessen folgte ein irres Comeback mit positivem Ausgang für den MSV Duisburg. Binnen zehn Minuten in der Schlussphase drehte der Aufsteiger einen 0:2-Rückstand gegen den SC Verl und untermauert vor der Länderspielpause damit die Tabellenführung.

Nach einem ausgeglichenen Beginn zeigten sich die Hausherren erstmals gefährlich vor dem Tor. Niko Kijewski stieg nach einer Flanke hoch empor und zwang MSV-Keeper Max Braune zum ersten Einsatz, der Schlussmann hielt die Kugel fest (8.). Verl hatte in dieser Phase klare Vorteile in Sachen Ballbesitz und wurde infolgedessen belohnt. Nach einem Einwurf behauptete sich Alessio Besio ordentlich und suchte mit seiner Flanke nach einem Abnehmer. Über Oualid Mhamdi flipperte die Kugel auf Berkan Taz, der sie wuchtig im Tor versenkte (20.).

Von den Zebras blieb infolgedessen eine umgehende Antwort aus. Der SCV kontrollierte die Partie weiterhin. Taz scheiterte nach einem direkten Freistoßversuch aus vielversprechender Position an der Mauer (30.), kurz vor Halbzeitpfiff zwang Besio Schlussmann Braune auch noch zu einer sehenswerten Flugeinlage (42.). Auf Seiten der Duisburger war ein abgerutschter Abschluss von Max Dittgen das höchste der Gefühle (45.+2).

Duisburg zeigt Moral: Trotz zweitem Gegentreffer laufen die Zebras auf Hochtouren

Duisburg-Coach Dietmar Hirsch zeigte sich offenbar unzufrieden mit dem bisherigen Auftritt seiner Schützlinge und wechselte zum zweiten Durchgang gleich drei Mal. Die Zebras wurden in der Folge auch etwas aktiver, große Gefahr kam jedoch zunächst nicht auf. Erst mit einem Distanzschuss von Joshua Bitter näherten sich die Gäste einem eigenen Torerfolg an, doch sein Versuch rauschte zentral über den Kasten (72.).

Verl ließ es im Vergleich zur ersten Hälfte deutlich ruhiger angehen, durfte über eine Zufallsaktion aber wieder jubeln. Taz hielt bei einem Abwurf von Braune den Fuß rein, der Ball landete bei Timur Gayret der sich bedankte und zum 2:0 traf (77.).

Duisburg war von der kuriosen Aktion beinahe ermutigt und fand wenige Momente später die passende Antwort. Jan-Simon Symalla setzte zunächst Patrick Sussek in Szene, dessen Abschluss von Philipp Schulze pariert wurde, doch den Nachschuss brachte Symalla selbst im Tor unter (82.). Duisburg hatte Blut geleckt und legte nach. Nach einer Freistoßflanke lenkte Jesse Tugbenyo weiter auf Thilo Töpken, der aus kurzer Distanz einköpfte (84.).

In der Schlussphase drückte Duisburg – zusätzlich ermutigt durch die Ampelkarte von Kijewski (87.) – auf den Siegtreffer. Und weil das Momentum nun schon seit Monaten auf Seiten der Duisburger liegt, sollte ihnen auch das große Comeback gelingen. Verl gab die Kugel etwas leichtfertig her, Töpken hielt diese im Spiel und fand Conor Noß, der herbeieilte und zum wild umjubelten Siegtreffer einschoss (90. +2). In der Folge brachten die Gäste den Vorsprung und damit die Tabellenführung sicher über die Zeit.

SC Verl – MSV Duisburg 2:3

SC Verl: Philipp Schulze, Fynn Otto, Niko Kijewski, Oualid Mhamdi (72. Paul Lehmann), Martin Ens, Yari Otto, Berkan Taz (87. Michel Stöcker), Timur Gayret, Dennis Waidner, Dominik Steczyk (78. Chilohem Onuoha), Alessio Besio (78. Jonas Arweiler)

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Alexander Hahn, Can Coskun (72. Conor Noß), Rasim Bulic, Steffen Meuer (46. Mert Göckan), Maximilian Dittgen (46. Jan-Simon Symalla), Christian Viet (78. Jesse Tugbenyo), Patrick Sussek, Tim Heike (46. Thilo Töpken) - Trainer: Marvin Höner - Trainer: Leon Welter

Schiedsrichter: Sebastian Hilsberg (Grünstadt) - Zuschauer: 3800

Tore: 1:0 Berkan Taz (20.), 2:0 Timur Gayret (77.), 2:1 Jan-Simon Symalla (81.), 2:2 Thilo Töpken (84.), 2:3 Conor Noß (90.+2)

Gelb-Rot: Niko Kijewski (86./SC Verl/Wiederholtes Foulspiel)