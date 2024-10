Pure Leidenschaft: Norbert Hartmann auf dem Rennrad (hier am Stilfserjoch, hinten der Ortler ). – Foto: privat

"Aufstiegs-Manager" Hartmann: Der Baumeister des Hachinger Wunders Ohne Norbert Hartmann lief bei der SpVgg kaum etwas

Hinter einem großen Erfolg stecken immer kluge Köpfe, die die Fäden ziehen. Bei einem Fußball-Verein sind das neben dem Trainer in der Regel der Finanz-Geschäftsführer und der sportliche Leiter des Clubs. In Haching war es damals in erster Linie ein Mann, der als Manager und Geschäftsführer für Sport und Finanzen verantwortlich war.

Es ist in den 25 Jahren seit dem Aufstieg so manches gleichgeblieben: Norbert Hartmann (heute 68), den Hachinger „Aufstiegs-Manager“, erwischt man erst mal auf dem Fahrrad. Das hatte er früher schon in jedem Trainingslager dabei, in Portugal genauso wie in Südtirol oder Österreich. Mit dem Rennrad erkundete er die Gegend und schaltete vom Fußball ab. „Radfahren wurde nach der Karriere meine Passion, mein großes Hobby im Sommer. Dazu Langlaufen im Winter“, sagt er heute. Hartmann, der Oberfranke mit dem „rollenden r“, Bayern-Auswahl- und Amateur-Nationalspieler (1979 unter Erich Ribbeck 2:1 gegen Sowjetunion B), geboren in Stadtsteinach, aufgewachsen in Kulmbach, war in enger Zusammenarbeit mit Trainer Lorenz Köstner (72), dem 2022 verstorbenen Schatzmeister, Mäzen und ehemaligem Torwart Toni Schrobenhauser und Präsident Engelbert Kupka (85) der „Baumeister“ des rot-blauen Höhenflugs.

Hartmann gelangen einige wichtige Spielertransfers Hartmann, nach der aktiven Karriere (Ende mit 25 nach einer Meniskusverletzung) bereits seit 1985 im Amt, scoutete und holte die Spieler, musste zudem versuchen, Köstners personelle Wünsche zu erfüllen. Was ihm nicht nur im Sommer 1999 bei den Transfercoups der ehemaligen Nationalspieler Wiggerl Kögl (den beobachtete er in Luzern an jenem Sonntag, an dem die SpVgg aufstieg, ohne zu spielen) und Marco Haber zum „Dorfverein“ bestens gelang.