Aufstieg verpasst: BFC Dynamo trennt sich von Trainer Kunert

Der BFC Dynamo wird den Aufstieg in die 3. Liga verpassen. Obwohl die Chance womöglich so groß wie lange nicht war. Nun gaben die Berliner bekannt, wie es auf dem Trainerposten weitergehen soll.

Eigentlich lief in dieser Saison lange vieles für den BFC Dynamo. Die Konkurrenten um den Aufstieg in die 3. Liga blieben teilweise von Beginn an hinter ihren Erwartungen, Energie Cottbus zeigte sich vor allem rund um den Jahreswechsel inkostant. Doch in den letzten Wochen verspielte der BFC alle Chancen auf den Aufstieg, holte aus den letzten sieben Spielen nur sieben Punkte und musste den Greifswalder FC und Energie Cottbus ziehen lassen. Auch im Berliner Landespokal schied das Team aus Hohenschönhausen früh aus (Achtelfinale gegen den Berliner AK).

Schon jetzt, drei Spieltage vor Saisonende, haben sich die Verantwortlichen mit Trainer Dirk Kunert zusammengesetzt und den bisherigen Saisonverlauf analysiert. Dabei kamen alle Beteiligten zum Entschluss, die Zusammenarbeit zum Saisonende zu beenden und den auslaufenden Vertrag Kunerts entsprechend nicht zu verlängern. Heißt: Der BFC Dynamo sucht für die kommende Saison einen neuen Trainer. Wer das wird oder werden könnte, ist bisher nicht bekannt.