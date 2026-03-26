Aufstieg in die Landesliga: Zwei Wege - Relegation ausgelost

Die Bezirksliga Niederrhein wird nach der regulären Saison 2025/26 in die Verlängerung gehen. Das ist sowohl im Auf- als auch im Abstiegsfall sicher. FuPa klärt euch auf, wie viele Teams in die Landesliga aufsteigen und wie die Relegation aussieht. Die Termine und Gruppen stehen nämlich schon fest.
Direkter Aufstieg in die Landesliga
Insgesamt steigen acht Teams in die Landesliga auf, sechs Mannschaften schaffen den direkten Aufstieg und das auch wenig überraschend. Bei sechs Gruppen steigen die sechs Meister automatisch auf.
Sechs Teams müssen in die Relegation
Wenn sechs Teams direkt aufsteigen, bleiben zwei der insgesamt acht Aufstiegsplätze offen. Die sechs Vizemeister treten in zwei Gruppen an und ermitteln jeweils noch einen weiteren Aufsteiger in die Landesliga.
- Tabellenzweiter Bezirksliga 1
- Tabellenzweiter Bezirksliga 3
- Tabellenzweiter Bezirksliga 5
Gruppe 2:
- Tabellenzweiter Bezirksliga 2
- Tabellenzweiter Bezirksliga 4
- Tabellenzweiter Bezirksliga 6
WICHTIG: Sollten zur Ermittlung der Relegations-Teilnehmer Entscheidungsspiele notwendig sein, haben die Entscheidungsspiele Priorität. Dann verschiebt sich entsprechend die gesamte Relegation nach hinten! Termine stehen unten.
Reihenfolge der Gruppenspiele
Gruppe 1:
- Spiel 1: Tabellenzweiter Bezirksliga 1 - Tabellenzweiter Bezirksliga 5
- Spiel 2 laut FVN: Das zweite Spiel bestreiten die unterlegenen Mannschaften des ersten Spiels und die Mannschaften, die spielfrei waren. Heimrecht haben grundsätzlich die im ersten Spiel unterlegenen Mannschaften, es sei denn, sie hatten bereits im ersten Spiel Heimrecht. Dann haben die Mannschaften Heimrecht, die spielfrei waren. Bei unentschiedenem Ausgang eines ersten Spiels lautet die Spielpaarung für das zweite Spiel Tabellenzweiter Bezirksliga 3 - Tabellenzweiter Bezirksliga 1.
- Spiel 3: Das dritte Spiel bestreiten die siegreichen Mannschaften des ersten Spiels und die am ersten Spiel nicht beteiligten Mannschaften. Heimrecht haben die Mannschaften, die bis dahin noch kein Heimspiel hatten. Bei unentschiedenem Ausgang eines ersten Spiels lautet die Spielpaarung für das dritte Spiel Tabellenzweiter Bezirksliga 5 - Tabellenzweiter Bezirksliga 3.
Gruppe 2:
- Spiel 1: Tabellenzweiter Bezirksliga 2 - Tabellenzweiter Bezirksliga 6
- Spiel 2 laut FVN: Das zweite Spiel bestreiten die unterlegenen Mannschaften des ersten Spiels und die Mannschaften, die spielfrei waren. Heimrecht haben grundsätzlich die im ersten Spiel unterlegenen Mannschaften, es sei denn, sie hatten bereits im ersten Spiel Heimrecht. Dann haben die Mannschaften Heimrecht, die spielfrei waren. Bei unentschiedenem Ausgang eines ersten Spiels lautet die Spielpaarung für das zweite Spiel Tabellenzweiter Bezirksliga 4 - Tabellenzweiter Bezirksliga 2.
- Spiel 3: Das dritte Spiel bestreiten die siegreichen Mannschaften des ersten Spiels und die am ersten Spiel nicht beteiligten Mannschaften. Heimrecht haben die Mannschaften, die bis dahin noch kein Heimspiel hatten. Bei unentschiedenem Ausgang eines ersten Spiels lautet die Spielpaarung für das dritte Spiel Tabellenzweiter Bezirksliga 6 - Tabellenzweiter Bezirksliga 4.
Die Termine der Spiele
- 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
- 2. Spieltag: ab Pfingstsonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
- 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr
K.o.- und Entscheidungsspiele
- Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
- Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
- Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr
Ablauf der Gruppen - mögliche Entscheidungsspiele
In diesen Gruppen spielt jeder einmal gegen jeden, sprich: Es gibt drei Spiele pro Gruppe. Die beiden Gruppensieger steigen in die Landesliga auf. Sind zwei Mannschaften nach der Relegation punkt- und torgleich, findet ein Entscheidungsspiel auf einem neutralen Platz statt.
Sind alle drei Mannschaften nach der Relegation punkt- und torgleich, folgen zwei K.o.-Spiele. Zunächst wird eine Paarung gelost, die zuerst gezogene Mannschaft hat Heimrecht. Es wird ein Sieger bis zur Entscheidung (klassische Verlängerung mit Elfmeterschießen) ermittelt. Der Verlierer scheidet aus, der Sieger hat im zweiten und letzten Spiel Heimrecht und spielt gegen die dritte Mannschaft bis zur Entscheidung (klassische Verlängerung mit Elfmeterschießen). Der Gewinner des zweiten Spiels steigt in die Landesliga auf.
____
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: