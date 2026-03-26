Aufstieg in die Landesliga: Zwei Wege - Relegation ausgelost Aus der Bezirksliga Niederrhein steigen acht Mannschaften in die Landesliga auf, allerdings nicht alle direkt. Die Relegation wurde bereits ausgelost, die Gruppen und Termine stehen fest. von André Nückel · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Der FSV Vohwinkel kämpft um den Aufstieg. – Foto: Burak Annac, Peter Teinovic

Die Bezirksliga Niederrhein wird nach der regulären Saison 2025/26 in die Verlängerung gehen. Das ist sowohl im Auf- als auch im Abstiegsfall sicher. FuPa klärt euch auf, wie viele Teams in die Landesliga aufsteigen und wie die Relegation aussieht. Die Termine und Gruppen stehen nämlich schon fest.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Direkter Aufstieg in die Landesliga Insgesamt steigen acht Teams in die Landesliga auf, sechs Mannschaften schaffen den direkten Aufstieg und das auch wenig überraschend. Bei sechs Gruppen steigen die sechs Meister automatisch auf. Sechs Teams müssen in die Relegation Wenn sechs Teams direkt aufsteigen, bleiben zwei der insgesamt acht Aufstiegsplätze offen. Die sechs Vizemeister treten in zwei Gruppen an und ermitteln jeweils noch einen weiteren Aufsteiger in die Landesliga.