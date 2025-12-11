Aufstieg in die 3. Liga? Beim Regionalliga-Primus wird diskutiert

Auch seiner guten Arbeit ist es zu verdanken, dass beim Club nun über ein Szenario gesprochen werden muss, das wahrscheinlich noch im Sommer die wenigsten in der Frankenmetropole auf dem Zettel gehabt haben dürfen. "Wir diskutieren darüber. Ich glaube bis März haben wir noch Zeit, um eine Entscheidung zu fällen, dann muss klar sein, was wir machen, dann müssen die Unterlagen eingereicht werden beim DFB. Wir diskutieren schon auch und es wird noch mehr Diskussionen geben, was ist für die Entwicklung unserer Jungs am besten? Ist es die Regionalliga, oder ist es die 3. Liga. Für beides gibt es für und wider. Klar ist auch, man will immer das Maximale erreichen."



Wolf erklärt auch, dass die Regionalliga für die meisten nur ein Zwischenschritt sei auf den Weg in den Profifußball und daher durchaus auch Sinn macht. Aufstieg ja oder nein, die ClubU23 hat überhaupt keinen Druck. Primär liegt der Fokus ohnehin auf der Ausbildung der Talente, wie Wolf bestätigt: "Wir wollen die Spieler weiterentwickeln, und das tun wir gut. Das wollen wir weiter so machen. Wenn am Ende Rang eins rausspringt, ist schön, wenn wir Zweiter werden, ist auch gut. Für uns ist wichtig, dass wir die Jungs nach vorne bringen." Unabhängig der sportlichen Vorraussetzungen müsste der FCN auch infrastrukturell Vorkehrungen treffen. Ein geeignetes Stadion müsste her, denn wie derzeit in der Regionalliga Bayern werden die Heimspiele sicher nicht am Trainingsgelände am Valznerweiher ausgetragen werden können.





