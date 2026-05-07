Aufstieg des FC Alsterbrüder oder TBS Pinneberg unwahrschienlich

In der Landesliga Hammonia ist Spieltag 19 der drittletzte Spieltag der Saison. Während im Keller noch fraglich ist, wer neben dem Klub Kosova in die Bezirksliga absteigt - drei Klubs erwischt es pro Landesliga-Gruppe -, ist der Aufstieg in die Oberliga Hamburg quasi schon entschieden.
Meister FC Eintracht Norderstedt II wird zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in die Oberliga aufsteigen, da die Erstvertretung in der Regionalliga Nord fünf Punkte Vorsprung auf den FC St. Pauli II hat. Auch in der Regionalliga wird nur noch zweimal gespielt, entsprechend gehen die Aufstiegschancen der FC Alsterbrüder und von TBS Pinneberg gegen null. Immerhin sind zwei Regionalliga-Absteiger aus Hamburg sicher, dadurch wird es keine Relegation der Vizemeister geben.
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30. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:15 Uhr Hetlinger MTV - Altona 93 II
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - SC Nienstedten
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr SC Victoria II - Hamburger SV III
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - FC St. Pauli III
So., 17.05.26 12:30 Uhr FC Alsterbrüder - Eimsbütteler TV II
So., 17.05.26 13:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - FC Union Tornesch
So., 17.05.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - TBS Pinneberg
So., 17.05.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - Klub Kosova
27. Spieltag
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Eimsbütteler TV II - SV Rugenbergen
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr FC St. Pauli III - FC Alsterbrüder
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Altona 93 II - Eintracht Lokstedt
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr SC Nienstedten - Hetlinger MTV
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Hamburger SV III - TuS Osdorf
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr FC Union Tornesch - SC Victoria II
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr TBS Pinneberg - SSV Rantzau Barmstedt
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