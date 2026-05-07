 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Aufstieg des FC Alsterbrüder oder TBS Pinneberg unwahrschienlich

In der Landesliga Hammonia steht Eintracht Norderstedt II als Meister fest, aber auch der FC Alsterbrüder und TBS Pinneberg haben bis zuletzt auf die Oberliga gehofft. Warum der Aufstieg alles andere als wahrscheinlich ist.

von red · Heute, 21:20 Uhr · 0 Leser
Der FC Alsterbrüder bleibt wahrscheinlich in der Landesliga.
Der FC Alsterbrüder bleibt wahrscheinlich in der Landesliga. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

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Landesliga Hammonia
Alsterbrüder
Hamburger SV III
Rugenbergen
Un.Tornesch

In der Landesliga Hammonia ist Spieltag 19 der drittletzte Spieltag der Saison. Während im Keller noch fraglich ist, wer neben dem Klub Kosova in die Bezirksliga absteigt - drei Klubs erwischt es pro Landesliga-Gruppe -, ist der Aufstieg in die Oberliga Hamburg quasi schon entschieden.

Meister FC Eintracht Norderstedt II wird zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in die Oberliga aufsteigen, da die Erstvertretung in der Regionalliga Nord fünf Punkte Vorsprung auf den FC St. Pauli II hat. Auch in der Regionalliga wird nur noch zweimal gespielt, entsprechend gehen die Aufstiegschancen der FC Alsterbrüder und von TBS Pinneberg gegen null. Immerhin sind zwei Regionalliga-Absteiger aus Hamburg sicher, dadurch wird es keine Relegation der Vizemeister geben.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag

Morgen, 19:00 Uhr
Klub Kosova
Klub KosovaKlub Kosova
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli III
19:00
Spieltext Klub Kosova - St. Pauli III

Morgen, 20:00 Uhr
SC Nienstedten
SC NienstedtenNienstedten
SV Rugenbergen
SV RugenbergenRugenbergen
20:00
Spieltext Nienstedten - Rugenbergen

Morgen, 20:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV III
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
20:00
Spieltext Hamburger SV III - Alsterbrüder

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag

So., 10.05.2026, 12:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria II
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
12:00
Spieltext SC Victoria II - Hetlingen

So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
TuS Osdorf
TuS OsdorfTuS Osdorf
13:00
Spieltext TBS Pinneb. - TuS Osdorf

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt
14:00
Spieltext SSV Rantzau - Ein.Lokstedt

So., 10.05.2026, 14:30 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV II
14:30
Spieltext Altona 93 II - ETV II

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
15:00
Spieltext Un.Tornesch - Norderstedt II

Das ist der letzte Spieltag

30. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:15 Uhr Hetlinger MTV - Altona 93 II
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - SC Nienstedten
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr SC Victoria II - Hamburger SV III
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - FC St. Pauli III
So., 17.05.26 12:30 Uhr FC Alsterbrüder - Eimsbütteler TV II
So., 17.05.26 13:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - FC Union Tornesch
So., 17.05.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - TBS Pinneberg
So., 17.05.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - Klub Kosova

27. Spieltag
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Eimsbütteler TV II - SV Rugenbergen
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr FC St. Pauli III - FC Alsterbrüder
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Altona 93 II - Eintracht Lokstedt
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr SC Nienstedten - Hetlinger MTV
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Hamburger SV III - TuS Osdorf
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr FC Union Tornesch - SC Victoria II
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr TBS Pinneberg - SSV Rantzau Barmstedt

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