Aufstieg des FC Alsterbrüder oder TBS Pinneberg unwahrschienlich

Der FC Alsterbrüder bleibt wahrscheinlich in der Landesliga. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

In der Landesliga Hammonia ist Spieltag 19 der drittletzte Spieltag der Saison. Während im Keller noch fraglich ist, wer neben dem Klub Kosova in die Bezirksliga absteigt - drei Klubs erwischt es pro Landesliga-Gruppe -, ist der Aufstieg in die Oberliga Hamburg quasi schon entschieden.

Meister FC Eintracht Norderstedt II wird zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in die Oberliga aufsteigen, da die Erstvertretung in der Regionalliga Nord fünf Punkte Vorsprung auf den FC St. Pauli II hat. Auch in der Regionalliga wird nur noch zweimal gespielt, entsprechend gehen die Aufstiegschancen der FC Alsterbrüder und von TBS Pinneberg gegen null. Immerhin sind zwei Regionalliga-Absteiger aus Hamburg sicher, dadurch wird es keine Relegation der Vizemeister geben.