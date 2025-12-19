Aufstieg das Ziel: Wechsel von bekanntem Torjäger ist nun fix

Lange hat dieser Wechsel im Raum gestanden, jetzt ist er ganz offiziell durch: Die Sportfreunde Gerresheim stellen Torjäger Marco Meyer als Winter-Zugang vor. Der 35-Jährige wechselt von der DJK Sparta Bilk an die Leimkuhle bzw. in die Kreisliga A Düsseldorf.

Wenn in Düsseldorf über die besten Stürmer der vergangenen Jahre debattiert wird, führen nicht allzu viele Wege vorbei an Meyer. Selbst im gehobenen Fußballeralter überzeugte der Knipser in der abgelaufenen Saison mit 44 Toren in 34 Bezirksliga-Partien. Für TuRU Düsseldorf lief er zwischen der Bezirks- und Oberliga auf, trug in der Folge auch die Trikots von einigen anderen Vereinen aus der Landeshauptstadt. Eine sportlich gute Zeit erlebte er zwischen 2021 und 2024 beim TuS Gerresheim.

Nun geht es zum Lokalrivalen des Ex-Klubs, der ebenfalls in der Kreisliga A spielt. Anders als der TuS haben die Sportfreunde Gerresheim noch gute Chancen, aufzusteigen. Trainer Issam-Eddine Haj Haddou rangiert mit zwei Punkten Rückstand auf den SC Unterbach auf Rang zwei der Liga und absolviert mit seiner Truppe die beste Saison seit über zehn Jahren. Die Chancen auf den Titel werden durch Meyer nur größer.

"Nun dürfen wir es auch endlich verkünden und jemanden neuen begrüßen: Marco Meyer wechselt zu uns an die Leimkuhle. Frischer Wind, neue Energie und richtig Bock auf die Rückrunde! Schön, dass du da bist Maschine - wir freuen uns auf dich", teilt der Aufstiegsanwärter bei der Vorstellung des Knipsers mit.