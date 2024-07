Aufsteiger VfB Fallersleben verstärkt den Kader

Die abgelaufene Saison in der Bezirksliga dominierte Fallersleben nach Belieben. Neun Punkte Vorsprung vor Platz zwei und nur drei Niederlagen aus 26 Spielen. Mit der starken Leistung hat der VfB es sich verdient, zum ersten Mal seit 2014/2015 wieder in der Landesliga anzutreten. Für die Mission "Klassenerhalt" stellte das Team von Trainer Lars Ebeling nun drei weitere Neuzugänge vor.

Der 18-jährige Lukas Mantler wird die Defensive des VfB verstärken. Der Youngster spielte bereits in der Jugend fünf Jahre für Fallersleben, ehe Mantler über Eintracht Braunschweig den Weg in die U19-Niedersachsenliga zu Lupo Martini Wolfsburg fand. Bei der Jugend der Wolfsburger stand der Abwehrspieler in der vergangenen Saison bei 21 Partien für 1735 Minuten auf dem Platz.

Wie Trainer Lars Ebeling auf Instagram preisgab, hat er ein gutes Gefühl bei dem Neuzugang: „Lukas ist ein talentierter Verteidiger, der bei uns seine 1. Schritte im Herrenfussball machen soll.“