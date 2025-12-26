Aufsteiger Rhenania Hochdahl überrascht mit wichtigen Erfolgen

Was es in der Rückrunde noch zu verbessern gilt? Eine größere Kaltschnäuzigkeit und Entschlossenheit im Ausnutzen der herausgespielten Torchancen zu entwickeln und die Umsetzung des jeweils ausgegebenen Matchplans, woran es zuletzt noch beim 1:4 gegen Grevenbroich-Süd haperte – daran arbeiten Peter Burek und sein Co-Trainer Mursel Zabeli gemeinsam mit ihrem Team gleichermaßen intensiv wie akribisch. Das zählt für die Übungsleiter zum sogenannten Lernprozess. „Das ist auch eine Frage des Selbstvertrauens. Aber die Jungs haben sich in den vergangenen Wochen, nachdem wir die Schwerpunkte in den Übungseinheiten etwas modifizierten, zweifellos weiterentwickelt, haben sich an das Tempo und die in der Bezirksliga geforderte Zweikampfintensität immer mehr gewöhnt.“

Der 48-jährige Inhaber der Trainer B-Lizenz vergisst nicht zu betonen, dass Trainergespann und Spieler in den Wochen, als es ergebnistechnisch noch arg hakte, vom Vorstands-Führungsduo Frank Drese und Rene Hahnen stets die volle Rückendeckung erhielten. Burek: „Beide waren ja selbst Spieler beim SC Rhenania. Da verfiel niemand in Hektik. Wir alles wissen, wo wir, sportlich gesehen, herkommen.“

Jetzt ist erst einmal Weihnachtspause. Am 6. Januar steht die erste Trainingseinheit im Vorbereitungsplan. Bevor am 30. Januar der um zwei Tage vorgezogene Rückrundenstart in Neuss-Weissenberg erfolgt, stehen fünf Tests an (H=Heimspiel, A=Auswärtsspiel): 11.1. (H) 15.30 Uhr SC Sonnborn; 14.1. (A) 20 Uhr HSV Langenfeld; 18.1. (H) 15.30 Uhr SC Viktoria Rott; 21.1. (H) 20 Uhr FSV Vohwinkel und 25.1. (H) 15.30 Uhr SSV Germania Wuppertal.

