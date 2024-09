Aufsteiger Hungerbach schockt den Tabellenführer: „Glauben nicht verlieren“

Gastierende Peißenberger spielen lange in Unterzahl und kassieren kurz vor Abpfiff den Ausgleichstreffer. SG Hungerbach überrascht mit Offensive.

Oberhausen – An Dramatik hat es dem Kreisliga-Derby zwischen dem Tabellenführer aus Peißenberg und Aufsteiger SG Hungerbach gewiss nicht gefehlt – an Qualität hingegen schon. Dieser Ansicht ist zumindest TSV-Trainer Hubert Jungmann. „Das war ein grottenschlechtes Spiel“, ärgerte er sich über den Auftritt seiner Fußballer.

Dabei roch es lange nach einem Triumph des Tabellenführers: Nachdem das Spiel eher verhalten und mit vielen langen Bällen begonnen hatte, nahm es erst ab der 33. Minute so richtig Fahrt auf: Nach der sehenswerten Vorarbeit von Dennis Mulaj war es Thomas Völkle, der die angespannten Peißenberger Fans mit seinem Treffer zum 1:0 aufjubeln ließ. Schließlich hatte sich die Hungerbacher Offensive zuvor gefährlich nahe zu TSV-Keeper Adrian Erhart vorgearbeitet. Nur mit Mühe hatte die Peißenberger Verteidigung um Hannes Kunterweit und Eleftherios Caci den Ball wieder aus der Gefahrenzone befördern können. Unterschätzt habe die Mannschaft von Hubert Jungmann den Aufsteiger aber zu keinem Zeitpunkt: „In der Liga kann praktisch jeder gegen jeden gewinnen“, sagte er nach Abpfiff.

Von da an versuchte der TSV, weiter Druck aufzubauen. Allerdings war es Tobias Schüller aus den Reihen der Hungerbacher, der sich daraufhin ein Herz fasste – letztlich aber keinen Weg durch die gegnerischen Verteidigungsreihen fand. In der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit legte das Derby dann zunehmend an Hitzigkeit zu.