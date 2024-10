Aufsteiger Fürstenwalde gastiert auf dem VfB-Sportgelände

Zu einer Premiere kommt es im Spiel der Hohenleipischer gegen die BSG Pneumant, wenn der Liganeuling aus Fürstenwalde aufläuft. Der Aufsteiger hätte nicht schlechter in seine erste LL-Saison starten können und steht von Anfang an am Tabellenende. Alle Spiele gingen verloren, dabei kassierten die Gäste zwei Drittel der Gegentore (19/28) nach dem Seitenwechsel, davon fast die Hälfte (8) in den letzten zehn Spielminuten.

Die Hohenleipischer werden die Partie gegen das unbekannte Team mit voller Konzentration angehen und den Gegner keinesfalls unterschätzen, kommen natürlich um die Favoritenrolle nicht herum. Dagegen sehen sich die Gäste gern in der Außenseiterrolle und wollen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln dagegenhalten.

Kann die Heim-Elf ihr Spielpotenzial umsetzen, die starken kämpferischen Tugenden ebenso einbringen wie ein gutes Maß Kaltschnäuzigkeit im Abschluss zeigen, stehen die Chancen für einen Dreier gut. Dabei ist gegen sicher sehr defensiv orientierte Fürstenwalder womöglich auch geduldiges Spiel gefragt.

Die Partie leitet Carsten Fox aus Zossen und an den Seitenlinien assistieren Stefan Lüth (Sperenberg) und Martin Herman (Ludwigsfelde).

Anstoß Samstag 15:00 Uhr