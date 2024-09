Aufsteiger Feldafing bleibt ungeschlagen – Trainer bremst Euphorie: „Wir schauen von Spiel zu Spiel“

Der positive Lauf der Feldafinger Fußballer hält weiter an. Auch im Derby bei der zweiten Mannschaft des MTV Berg siegte der A-Klassen-Aufsteiger am Samstag mit 2:0 (1:0). Somit ließ Feldafing im bisherigen Saisonverlauf erst zwei Punkte bei Tabellenführer SG Söcking/Starnberg liegen, die allerdings schon ein Spiel mehr bestritten haben. Das Spitzentrio vervollständigt zudem die SG Schäftlarn/Baierbrunn mit fünf überzeugenden Siegen aus den ersten fünf Partien.

Auch wenn der Auftritt in Berg aus Sicht von Cheftrainer Jürgen Mergner wieder eine „sehr souveräne Leistung“ gewesen war, ist man in Feldafing aufgrund der starken Konkurrenz noch sehr vorsichtig in Sachen vorschnelle Erwartungshaltung. „Es läuft aktuell sehr gut, aber wir schauen jetzt von Spiel zu Spiel und wollen einfach Spaß haben. Mit Schäftlarn und Starnberg haben wir zwei besonders starke Teams in der Liga, die aufsteigen wollen“, erklärte Mergner.